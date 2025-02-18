«Барса» наказала «Реал» за осечку и теперь первая! Но как же она отскочила в концовке

Каталонский клуб получил хороший подарок по итогам уикенда. «Реал» потерял очки в матче с «Осасуной» (1:1), а «Атлетико» — с «Сельтой» (1:1). Таким образом, «Барса» вернула бы себе первое место в таблице в случае победы в игре с «Райо Вальекано». Этот клуб, в свою очередь, располагался на шестом месте и не проигрывал в чемпионате с 1 декабря 2024 года. Более того, в одной из встреч он отобрал очки у «Реала» (3:3).