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«Барса» наказала «Реал» за осечку и теперь первая! Но как же она отскочила в концовке

Для победы над «Райо Вальекано» хватило одного гола с пенальти.

Источник: Getty Images

«Барселона» и «Райо Вальекано» закрыли программу 24-го тура чемпионата Испании. По её итогам «Реал» остался без первого места в таблице.

Каталонский клуб получил хороший подарок по итогам уикенда. «Реал» потерял очки в матче с «Осасуной» (1:1), а «Атлетико» — с «Сельтой» (1:1). Таким образом, «Барса» вернула бы себе первое место в таблице в случае победы в игре с «Райо Вальекано». Этот клуб, в свою очередь, располагался на шестом месте и не проигрывал в чемпионате с 1 декабря 2024 года. Более того, в одной из встреч он отобрал очки у «Реала» (3:3).

Первые 20 минут прошли без моментов. Да, «Барселона» долго владела мячом (кто-то вообще удивлён?), но с созданием остроты у чужих ворот были проблемы. Правда, вторая половина первого тайма прошла гораздо веселее. Рафинья мог забивать дважды в течение четырёх минут. Сначала бразилец не попал в дальний угол, а потом с его ударом справился вратарь гостей Аугусто Баталья.

Не получилось забить с игры — «Барса» сделала это с пенальти. Арбитр Мария Мелеро Лопес не увидел никакого фола после единоборства Пате Сисса и Иньиго Мартинеса, но в дело вмешались видеопомощники. Сисс действительно схватил руками соперника, но мяч в любом случае не долетел бы до футболиста «Барселоны», поскольку вратарь «Райо Вальекано» сыграл на выходе. Тем не менее судья назначил пенальти, а Роберт Левандовски переиграл Баталью — мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. 20-й гол поляка в чемпионате (лучший бомбардир Примеры).

Почти сразу после этого Ламин Ямаль проверил вратаря ударом в ближний угол — Баталья справился. «Райо» осмелел в концовке тайма и создал пару неплохих моментов. Войцех Щенсны с большим трудом остановил мяч после выстрела Ранди Нтекья, а потом не позволил добить Альваро Гарсии. Чуть позже «Райо» забил (это сделал Хорхе де Фрутос), но судьи увидели офсайд. Он действительно был у Нтекья, который не касался мяча в атаке. Видимо, арбитры посчитали, что футболист «Райо» блокировал Мартинеса, следовательно, принимал участие в эпизоде.

После перерыва запомнился трюк Дани Ольмо. Испанец классно развернулся и одним движением ушёл от двух защитников, после чего оказался на газоне после контакта с вратарём. Показалось, что Баталья зацепил чемпиона Европы, но судья не указал на «точку».

Был шанс и у Рафиньи, но бразилец завершил быстрый прорыв ударом выше ворот из убойной позиции.

А потом «Барса» откровенно отскочила. «Райо» создал жирный момент на 90+1-й минуте, но де Фрутос головой не попал в створ ворот, хотя его никто не держал. Правда, футболисту «Райо» пришлось тянуться за мячом, но это было очень опасно. Каталонцы всё-таки удержали победный результат, однако матч получился для команды Ханс-Дитера Флика довольно тяжёлым.

Кирилл Закатченко

Барселона
1:0
Первый тайм: 1:0
Райо Вальекано
Футбол, Испания, Тур 24
17.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Иньиго Перес
Голы
Барселона
Роберт Левандовски
28′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
8
Педри
19
Ламин Ямаль
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
81′
24
Эрик Гарсия
32
Эктор Форт
65′
23
Жюль Кунде
6
Гави
45+2′
66′
20
Дани Ольмо
21
Френки де Йонг
88′
17
Марк Касадо
9
Роберт Левандовски
81′
7
Ферран Торрес
90+5′
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
2
Андрей Рацю
41′
16
Абдул Мумин
24
Флориан Лежен
3
Пеп Чаваррия
19
Хорхе Де Фрутос
4
Педро Диас
61′
15
Херард Гумбау
6
Пате Сисс
27′
74′
8
Оскар Трехо
7
Изи Палазон
74′
23
Оскар Валентин
11
Рэнди Нтека
61′
21
Адриан Эмбарба
87′
18
Ривера Альваро Гарсия
87′
12
Серхи Гвардиола
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
11
Фолы
9
2
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Марио Мелеро Лопес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Райо Вальекано
Чемпионат Испании: таблица и календарь