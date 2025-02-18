Минское «Динамо» сыграет с футболистами «Сморгони» в первом туре чемпионата Беларуси

Перед началом церемонии председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Николай Шерстнев отметил, что второй раз подряд жеребьевка национального чемпионата проходит в знаковых для всех белорусов местах. В год 80-летия освобождения Беларуси от фашистской оккупации она состоялась в Музее истории Великой Отечественной войны, а сейчас, в год 80-летия Победы, проходит на легендарной брестской земле. «Молодые белорусские футболисты должны свято чтить и помнить великий подвиг бойцов старших поколений, которые ценой своих жизней добыли победу в той страшной войне», — подчеркнул глава АБФФ.
Победители двух последних чемпионатов страны футболисты минского «Динамо» начнут защиту титула с домашнего матча со «Сморгонью». Обладатель серебра гродненский «Неман» встретится на выезде с футболистами «Молодечно», вернувшимися в высшую лигу после 22-летнего перерыва. Бронзовый призер жодинское «Торпедо-БелАЗ» также в гостях сыграет с футболистами «Гомеля». Дебютант элитного дивизиона «МЛ Витебск» начнет турнир выездной встречей со «Слуцком-2024», футболисты «Минска» примут на своей арене новополоцкий «Нафтан», «Витебск» сыграет у себя дома с борисовским БАТЭ, брестские динамовцы в гостях встретятся с дзержинским «Арсеналом», а «Ислочь» примет мозырскую «Славию».
Центральным поединком второго тура станет противостояние жодинских торпедовцев и столичного «Динамо». Расклад остальных встреч: «Неман» — «Гомель», «Нафтан» — «Динамо» (Брест), «МЛ Витебск» — «Арсенал», «Сморгонь» — «Слуцк-2024», «Славия» — «Молодечно-2018», БАТЭ — «Ислочь», «Минск» — «Витебск».
Поединки стартового тура состоятся