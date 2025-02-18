Минское «Динамо» сыграет с футболистами «Сморгони» в первом туре чемпионата Беларуси

Перед началом церемонии председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Николай Шерстнев отметил, что второй раз подряд жеребьевка национального чемпионата проходит в знаковых для всех белорусов местах. В год 80-летия освобождения Беларуси от фашистской оккупации она состоялась в Музее истории Великой Отечественной войны, а сейчас, в год 80-летия Победы, проходит на легендарной брестской земле. «Молодые белорусские футболисты должны свято чтить и помнить великий подвиг бойцов старших поколений, которые ценой своих жизней добыли победу в той страшной войне», — подчеркнул глава АБФФ.