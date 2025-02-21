«Аль-Наср» с Роналду проиграл «Аль-Иттифаку»

Встреча прошла в Эр-Рияде в пятницу и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Победу «Аль-Иттифаку» принес экс-футболист «Ливерпуля» Джоржиньо Вейналдум, оформивший дубль (55-я и 89-я минуты). Еще один мяч в свои ворота срезал партнер Роналду Мухаммед аль-Фатиль (82), который также поразил и чужие ворота на 65-й минуте. Кроме того, гол у хозяев забил Айман Яхья (47).
Главным арбитром встречи выступил россиянин Кирилл Левников, ему помогали лайнсмены Дмитрий Мосякин и Андрей Веретешкин.
Роналду результативными действиями не отметился. «Аль-Наср» завершал матч в меньшинстве после удаления колумбийского форварда Джона Дурана (90+2), в январе перешедшего в саудовский клуб из английской «Астон Виллы».
«Аль-Наср» прервал серию из пяти побед и семи матчей без поражений в чемпионате. Команда Роналду занимает четвертое место в таблице саудовской премьер-лиги (44 очка), отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на восемь баллов. «Аль-Иттифак» поднялся на восьмую строчку (28 очков).