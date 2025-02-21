«Аль-Наср» с Роналду проиграл «Аль-Иттифаку»

Встреча прошла в Эр-Рияде в пятницу и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Победу «Аль-Иттифаку» принес экс-футболист «Ливерпуля» Джоржиньо Вейналдум, оформивший дубль (55-я и 89-я минуты). Еще один мяч в свои ворота срезал партнер Роналду Мухаммед аль-Фатиль (82), который также поразил и чужие ворота на 65-й минуте. Кроме того, гол у хозяев забил Айман Яхья (47).