Салах — фанатам «Ливерпуля»: хочу, чтобы вы помнили, что я был в «Ливерпуле» восемь лет

«Хочу, чтобы фанаты помнили, что я отдал всё для них, всё этому городу. Я наслаждался футболом, отдавал всё для этого и не ленился. Думаю, в этом и заключается вся суть — они дарят тебе любовь, у тебя есть связь с болельщиками, потому что ты отдаёшь всего себя.



Просто хочу, чтобы они помнили, что я был здесь восемь лет и отдал всё», — приводит слова Салаха TNT Sports.