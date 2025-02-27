Семь побед. Теперь «Ливерпуль» от золота АПЛ отделяют лишь они

Главный тренер Слот наблюдал за этим с трибуны, потому что отбывает дисквалификацию. Судя по всему, нидерландец остался доволен и этим матчем, и в целом туром АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Ноттингем Форест», так что отрыв от второго места ещё увеличился. Теперь уже 13 очков по набранным (10 — по потерянным). В оставшихся 10 турах «Ливерпулю» можно трижды проиграть (а возможно, и больше, поскольку едва ли «Арсенал» завершит сезон без потерь). Сейчас «Ливерпуль» от чемпионства отделяют семь побед.