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Семь побед. Теперь «Ливерпуль» от золота АПЛ отделяют лишь они

По эксклюзивной информации «Чемпионата», в этом сезоне титул заберёт команда Слота.

Источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» мчит к чемпионству. Мы уже объясняли, как это стало возможным. У команды есть право на ошибку (и не одну), но она в 27-м туре снова взяла три очка. На этот раз победила «Ньюкасл», который борется за место в зоне Лиги чемпионов.

Футбол
Англия 2024/2025
Тур 27, 26.02.2025, 23:15
Ливерпуль
2
Ньюкасл Юнайтед
0

У гостей из-за травмы не смог сыграть главный бомбардир Исак. Пришлось выпускать на поле Уилсона, для которого этот матч стал дебютным в основе в этом сезоне АПЛ. У форварда лишь 77 минут за весь чемпионат и целый один удар. Что касается «Ливерпуля», он вернулся к схеме с нападающим. Впереди вышел Жота.

«Ливерпуль» ожидаемо забрал инициативу и оперативно открыл счёт. Во второй встрече подряд отличился Собослаи, который точно ударил с 12 метров. Примерно с той же точки, с которой забивал и «Сити» за три дня до этого. Теперь мяч прошёл между ног сразу двух защитников. Причём уже в первом тайме венгр мог забивать ещё, но на 36-й минуте самую малость промахнулся.

Источник: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Что касается «Ньюкасла», у него хоть и было меньше шансов забить в первом тайме, но одна отличная возможность имелась. Ван Дейк неудачно делал искусственный офсайд, и Уилсон вышел один на один с Алисоном. Нападающий пробил в дальнюю девятку, но немного не попал.

Во втором тайме игра всё так же шла с преимуществом «Ливерпуля», однако счёт оставлял гостей в игре. Так было до 63-й минуты. Контратака хозяев начались с того, что Трент и Собослаи сделали два паса подряд пятками у своей штрафной. Уже через пару секунд Салах скатил под удар Мак Аллистеру, и тот уверенно послал мяч в ворота — 2:0.

Источник: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Для египтянина этот ассист стал 17-м в сезоне АПЛ. У остальных футболистов не больше 10 (столько у Саки, Дамсгора и Робинсона). Рекорд по количеству голевых передач за один сезон АПЛ принадлежит Анри и Де Брёйне, у которых было по 20 ассистов. У Салаха впереди ещё 10 туров, так что велик шанс установить новый рекорд лиги.

После второго гола «Ньюкасл» уже был уже незаметен — солировал «Ливерпуль»: Салах мог забивать ещё, гол Гакпо отменили из-за офсайда, а в компенсированное время он же едва не отметился ударом через себя…

Главный тренер Слот наблюдал за этим с трибуны, потому что отбывает дисквалификацию. Судя по всему, нидерландец остался доволен и этим матчем, и в целом туром АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Ноттингем Форест», так что отрыв от второго места ещё увеличился. Теперь уже 13 очков по набранным (10 — по потерянным). В оставшихся 10 турах «Ливерпулю» можно трижды проиграть (а возможно, и больше, поскольку едва ли «Арсенал» завершит сезон без потерь). Сейчас «Ливерпуль» от чемпионства отделяют семь побед.

Автор: Григорий Телингатер

Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 1:0
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 27
26.02.2025, 23:15 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Эдди Хау
Голы
Ливерпуль
Доминик Собослаи
(Луис Диас)
11′
Алексис Макаллистер
(Мохамед Салах)
63′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
21
Константинос Цимикас
8
Доминик Собослаи
11
Мохамед Салах
66
Трент Александр-Арнолд
77′
78
Джарелл Куанса
10
Алексис Макаллистер
87′
17
Кертис Джонс
38
Райан Гравенберх
77′
3
Ватару Эндо
7
Луис Диас
87′
9
Дарвин Нуньес
20
Диогу Жота
62′
18
Коди Гакпо
Ньюкасл Юнайтед
22
Ник Поуп
5
Фабиан Шер
20
Льюис Холл
33
Дэн Берн
10
Энтони Гордон
23
Джейкоб Мерфи
80′
21
Валентино Ливраменто
69′
2
Киран Триппьер
8
Сандро Тонали
69′
67
Льюис Майли
28
Джозеф Уиллок
68′
11
Харви Барнс
39
Бруну Гимарайнс
88′
36
Шон Лонгстафф
9
Каллум Уилсон
69′
18
Уильям Осула
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
3
3
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
12
Фолы
11
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь