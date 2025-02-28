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В Бразилии совершили самый дорогой трансфер, купив нападающего «Барселоны»

Сегодня, 28 февраля, было официально объявлено о трансфере бразильского нападающего Витора Роке, которого Палмейрас купил у Барселоны за 25,5 млн евро.

Источник: Reuters

Это самый дорогой трансфер на вход в истории бразильских клубов, сообщает Globo и подтверждает Transfermarkt.

Стоит отметить, что на втором месте по этому показателю идет трансфер полузащитника Вендела, который по окончании нынешнего сезона РПЛ перейдет из «Зенита» в «Ботафого». Данная сделка оценивается в 20 млн евро.

На третье месте — трансфер полузащитника Тьяго Альмады, которого «Ботафого» купил в июле 2024 года у «Атланты» за 19,5 млн евро.

В составе «Барселоны» Витор Роке забил 2 гола в 16 матчах. Каталонцы купили его за 30 млн евро в январе 2024 года у «Атлетико Паранаэнсе».

Барселона