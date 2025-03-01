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«Майнц» обыграл «Лейпциг» в матче чемпионата Германии по футболу

«Майнц» обыграл «Лейпциг» и поднялся на четвертое место в чемпионате Германии.

Источник: Maja Hitij/Getty Images

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Майнц» победил «Лейпциг» в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Лейпциге, закончилась в пользу гостей со счетом 2:1. У победителей мячи забили Надим Амири (52-я минута) и Джонатан Буркардт (58). Гол хозяев на счету Хави Симонса (2).

«Майнц» набрал 41 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Лейпциг» идет шестым с 38 баллами.

Результаты других матчей:

«Бохум» — «Хоффенхайм» — 0:1;

«Вердер» — «Вольфсбург» — 1:2;

«Санкт-Паули» — «Боруссия» (Дортмунд) — 0:2;

«Хайденхайм» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 0:3.

РБ Лейпциг
1:2
Первый тайм: 1:0
Майнц
Футбол, Германия, Тур 24
1.03.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Марко Розе
Бо Хенриксен
Голы
РБ Лейпциг
Хави Симонс
1′
Майнц
Надим Амири
52′
Йонатан Буркардт
(Надим Амири)
58′
Составы команд
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
4
Вилли Орбан
17
Ридле Баку
22
Давид Раум
10
Хави Симонс
30
Беньямин Шешко
3
Лютсхарел Гертрейда
59′
13
Николас Зайвальд
5
Эль-Шадай Битшиабу
72′
21
Коста Неделькович
8
Амаду Айдара
52′
59′
44
Кевин Кампль
18
Артур Вермерен
78′
9
Юссуф Поульсен
11
Лоис Опенда
72′
23
Кастелло Люкеба
Майнц
27
Робин Центнер
2
Филлипп Мвене
3
Мориц Йенц
19
Антони Каси
21
Данни да Коста
25
Андреас Ханче-Ольсон
6
Кайсю Сано
7
Ли Джэ Сон
8
Пауль Небель
18
Надим Амири
83′
15
Леннард Мэлони
88′
29
Йонатан Буркардт
75′
44
Нельсон Вайпер
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
1
8
Фолы
15
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
РБ Лейпциг
Майнц
Чемпионат Германии: таблица и календарь