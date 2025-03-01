«Майнц» обыграл «Лейпциг» в матче чемпионата Германии по футболу

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Майнц» победил «Лейпциг» в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Лейпциге, закончилась в пользу гостей со счетом 2:1. У победителей мячи забили Надим Амири (52-я минута) и Джонатан Буркардт (58). Гол хозяев на счету Хави Симонса (2).
«Майнц» набрал 41 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Лейпциг» идет шестым с 38 баллами.
Результаты других матчей:
«Бохум» — «Хоффенхайм» — 0:1;
«Вердер» — «Вольфсбург» — 1:2;
«Санкт-Паули» — «Боруссия» (Дортмунд) — 0:2;
«Хайденхайм» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 0:3.