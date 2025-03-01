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Сенсационное поражение «Реала»! Команду Анчелотти наказал ее бывший игрок

От матча мадридцев с «Бетисом» ждали феерии Антони. А главным героем стал Иско.

Источник: Fran Santiago/Getty Images

«Реал» абсолютно заслуженно уступил на выезде «Бетису». Что особенно больно для болельщиков действующего чемпиона Ла Лиги, решающую роль в этом сыграл Иско. И эмоций он скрывать не стал.

Футбол
Испания 2024/2025
Тур 26, 1.03.2025, 20:30
Бетис
2
Реал
1

Анчелотти не слишком-то поменял состав по сравнению с предыдущим туром, тем более ближайший резерв проявил себя в кубковой игре с «Сосьедадом». Разве что Рюдигер сменил Асенсио. Главная же новость для «Бетиса» — выход Антони, чью дисквалификацию аннулировал испанский КДК. Мадридцы встретили новость недовольством. Оно и понятно: бразилец ожил в Испании и за шесть встреч оформил 3+2.

Впрочем, можно было не волноваться — Антони на сей раз проявил себя не так ярко. Солировали другие герои. Поначалу таковым был избавившийся от проблем с зубной болью Мбаппе. Именно Килиан сконструировал блестящую трёхходовку на 10-й минуте, обрезав нескольких оппонентов проникающей передачей на левый край штрафной. Менди осталось только покатить вдоль ворот (спасибо, что не пожадничал), а Браиму — попасть в пустые. Чтобы потом отпраздновать забитый мяч в стиле сначала Мухина из ЦСКА (взмахивая руками), а потом и Антони (как бы показывая когти).

Любопытно, что во время атаки случилось 19 точных пасов подряд. Настоящий Раскат Раскатович и самая длинная голевая комбинация мадридцев в сезоне. Кто ж знал, что дальше всё максимально перевернётся.

Источник: Irina R. Hipolito/Europa Press via Getty Images

«Бетис» искал моменты и никак не мог их найти, испытывая проблемы с креативом в финальной стадии. Пока на 34-й минуте Иско не подал с углового, а Кардозо не отклеился от опекунов и не выпрыгнул выше всех.

Севильцы не успокоились, всё больше и больше владея мячом и нагружая чужую оборону. В то время как мадридцы отбивались и неточными передачами то и дело руинили потенциальные контрвыпады. Временами казалось, что команды незаметно поменялись формой. Уже в добавленное к первому тайму время связка Иско — Кардозо должна была повторить пройденное, ещё и рикошет от Тчуамени помог. Только вот феноменальная реакция Куртуа позволила «Реалу» уйти на перерыв при равном счёте.

В самом дебюте второй половины Мбаппе загубил выход «два в два» — полез в дриблинг и нарвался на идеальный подкат Бартры. Зато контратака «Бетиса» получилась куда более успешной. Хесус поймал передачу Иско, нашёл свободный коридор, прорвался в штрафную мадридцев и дождался фола от Рюдигера. Сам же Иско с пенальти бывшую команду прощать не стал и сильно пробил в левый от себя угол, отпраздновав с широченной улыбкой и большой радостью. Заодно и кинувшись к рекламным щитам, за которыми его ждала любимая.

Источник: AP 2024

Анчелотти поменял Диаса и получившего жёлтую Алабу на Гюлера и Камавинга, чтобы Тчуамени ушёл в центр защиты. Не помогло. «Реал» сбивался на бесполезную игру в забросы для верховой борьбы, словно за него до сих пор выступают Криштиану, Бензема или ван Нистелрой. При этом Антони вывел на дуэль с Куртуа Эрнандеса, и тот лишь чудом не попал в дальний угол. Выход Эндрика вместо Мбаппе тоже ничего не изменил.

Финальное соотношение ударов по воротам — 18:9. Угловых — 9:2. Ожидаемых голов — 2,07 xG на 1,15. Всё — в пользу «Бетиса». У «Атлетико» и «Барселоны», конечно, в этом туре тоже серьёзные испытания — с «Атлетиком» и «Сосьедадом» соответственно. Фавориты вполне могут потерять очки и там. Но нужно в первую очередь смотреть на себя, а сегодня мадридская атака, за исключением голевого разгона, смотрелась безумно блёкло и ошибалась на уровне команды из Сегунды.

Автор: Георгий Илющенко

Бетис
2:1
Первый тайм: 1:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 26
1.03.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Benito Villamarin
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини
Карло Анчелотти
Голы
Бетис
Джонни Кардозо
(Франсиско Роман Иско)
34′
Франсиско Роман Иско
54′
Реал
Браим Диас
(Ферлан Менди)
10′
Составы команд
Бетис
13
Сан Мигель дель Кастильо Адриан
3
Диего Льоренте
5
Марк Бартра
12
Рикардо Родригес
4
Джонни Кардозо
22
Франсиско Роман Иско
81′
7
Матеус дос Сантос Антони
23
Юссуф Сабали
81′
11
Седрик Бакамбю
16
Серхи Альтимира
90′
90′
6
Бернарду де Соуза Натан
19
Хуан Камило Эрнандес
81′
24
Айтор Руибаль
36
Хесус Родригес
71′
9
Чими Авила
82′
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
53′
10
Лука Модрич
32′
7
Винисиус Жуниор
86′
11
Родригу
17
Лукас Васкес
14
Орельен Тшуамени
4
Давид Алаба
57′
59′
6
Эдуардо Камавинга
23
Ферлан Менди
85′
20
Франсиско Гарсия
21
Браим Диас
59′
15
Арда Гюлер
9
Килиан Мбаппе
75′
16
Эндрик
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
2
17
Фолы
12
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бетис
Реал
Чемпионат Испании: таблица и календарь