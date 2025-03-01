Сенсационное поражение «Реала»! Команду Анчелотти наказал ее бывший игрок

Впрочем, можно было не волноваться — Антони на сей раз проявил себя не так ярко. Солировали другие герои. Поначалу таковым был избавившийся от проблем с зубной болью Мбаппе. Именно Килиан сконструировал блестящую трёхходовку на 10-й минуте, обрезав нескольких оппонентов проникающей передачей на левый край штрафной. Менди осталось только покатить вдоль ворот (спасибо, что не пожадничал), а Браиму — попасть в пустые. Чтобы потом отпраздновать забитый мяч в стиле сначала Мухина из ЦСКА (взмахивая руками), а потом и Антони (как бы показывая когти).