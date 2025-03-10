«Шахтёр» приобрел бразильца Алиссона из «Атлетико Минейро» за € 14 млн

Всего за основную команду «Атлетико Минейро» Алиссон провёл 43 матча во всех турнирах. На счету игрока четыре гола и две результативные передачи. В составе сборной Бразилии до 20 лет Алиссон отметился одним забитым мячом в восьми встречах.