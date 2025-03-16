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«Реал» отскочил. Мбаппе хватило шести минут, чтобы вытащить команду

«Вильярреал» был очень близок к тому, чтобы наказать чемпионов.

Источник: Reuters

«Реал» на неделе потратил много сил, отыграв 120 минут в Лиге чемпионов против «Атлетико». Та встреча забрала много эмоций, и теперь команда Анчелотти едва не потеряла очки с «Вильярреалом», который идёт на пятом месте, всерьёз претендуя на место в ЛЧ.

«Вильярреал» круто начал матч. Уже на девятой минуте счёт открыл капитан команды Фойт, который добил мяч в ворота после того, как тот заметался по вратарской. А если точнее, то отскочил от спины Тчуамени. Удивило, что первым забил «Вильярреал», но ещё больше впечатлило, что после этого хозяева ещё какое-то время смотрелись лучше и у них были другие моменты. Ну, а потом включился «Реал».

Мбаппе сделал дубль за шесть минут. На 17-й вратарь «Вильярреала» справился с ударом Браима Диаса, однако с выстрелом француза уже ничего не мог поделать. А на 23-й минуте Лукас Васкес с правого фланга сделал пас на второй темп атаки, и бить могли и Беллингем, и Мбаппе. Нападающий был ближе к мячу и взял игру на себя. Сначала обработал его, а потом пробил. Два касания — это вообще формула успеха «Реала» последнее время.

Два гола Килиана позволили ему максимально приблизиться к Левандовскому в списке бомбардиров. У поляка 21 гол, а у француза — 20. Правда, у форварда «Барсы» на два матча больше до конца чемпионата. А ещё интересно, что у Мбаппе уже 31 гол во всех турнирах. В дебютном сезоне за «Реал» больше всего забивал Иван Саморано — 37 мячей в сезоне-1992/1993. То есть у Килиана отличные шансы на новый рекорд.

До конца тайма преимущество оставалось за «Реалом», а вот во втором тайме характер игры поменялся. «Вильярреал» забрал инициативу и давил на ворота гостей. На 53-й минуте Фойт мог делать дубль. Бил опять после углового, но ударил выше перекладины, находясь прямо перед воротами. С 46-й по 70-ю минуты счёт по ударам — 9:0 в пользу «Вильярреала».

Чтобы взять игру под контроль, Анчелотти выпускал во втором тайме Винисиуса, Рюдигера и Модрича, которых поберегли после мадридского дерби в Лиге чемпионов. Ближе к концу встречи «Реал» смог отодвинуть игру от своих ворот и даже дважды претендовал на пенальти, однако оба раза руки игроков «Вильярреала» находились в естественном положении при касании мяча. Впрочем, хозяева могли сравнивать счёт на 83-й минуте, но простили — Перес с близкого расстояния зарядил над перекладиной. «Реал» в этом матче уступил по ударам 9:23, тем не менее всё-таки победил и вышел на чистое первое место в Ла Лиге, опережая «Барселону» на три очка. Однако у неё два матча в запасе.

Григорий Телингатер

Вильярреал
1:2
Первый тайм: 1:2
Реал
Футбол, Испания, Тур 28
15.03.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль
Карло Анчелотти
Голы
Вильярреал
Хуан Фойт
7′
Реал
Килиан Мбаппе
17′
Килиан Мбаппе
23′
Составы команд
Вильярреал
13
Диего Конде
2
Логан Коста
5
Вилли Камбвала
8
Хуан Фойт
76′
16
Алекс Баэна
22
Айосе Перес
23
Серхи Кардона
50′
64′
24
Альфонсо Педраса
9
Тейджон Бьюкенен
64′
21
Йереми Пино
18
Папе Гей
84′
6
Денис Суарес
14
Санти Комесанья
79′
10
Даниэль Парехо
19
Николя Пепе
46′
15
Тьерно Барри
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
5
Джуд Беллингем
6
Эдуардо Камавинга
9
Килиан Мбаппе
17
Лукас Васкес
14
Орельен Тшуамени
33′
35
Рауль Асенсио
62′
22
Антонио Рюдигер
8
Федерико Вальверде
82′
15
Арда Гюлер
21
Браим Диас
62′
7
Винисиус Жуниор
11
Родригу
65′
10
Лука Модрич
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
9
10
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
4
17
Фолы
3
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти