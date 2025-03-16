«Реал» отскочил. Мбаппе хватило шести минут, чтобы вытащить команду

Чтобы взять игру под контроль, Анчелотти выпускал во втором тайме Винисиуса, Рюдигера и Модрича, которых поберегли после мадридского дерби в Лиге чемпионов. Ближе к концу встречи «Реал» смог отодвинуть игру от своих ворот и даже дважды претендовал на пенальти, однако оба раза руки игроков «Вильярреала» находились в естественном положении при касании мяча. Впрочем, хозяева могли сравнивать счёт на 83-й минуте, но простили — Перес с близкого расстояния зарядил над перекладиной. «Реал» в этом матче уступил по ударам 9:23, тем не менее всё-таки победил и вышел на чистое первое место в Ла Лиге, опережая «Барселону» на три очка. Однако у неё два матча в запасе.