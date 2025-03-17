Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер», забив три безответных мяча

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Брамэллом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали победу со счётом 3:0.

На 28-й минуте нападающий Расмус Хойлунд вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. На 67-й минуте аргентинский вингер Алехандро Гарначо удвоил преимущество «красных дьяволов». В обоих мячах автором результативной передачи становился капитан манкунианцев Бруну Фернандеш. На 90-й минуте португалец сам стал автором гола.

После этой победы в активе «Манчестер Юнайтед» стало 37 очков. Подопечные Рубена Аморима находятся на 13- месте в таблице АПЛ. «Лестер» с 17 очками идёт на 19-й строчке.

Лестер
0:3
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 29
16.03.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
King Power Stadium
Главные тренеры
Руд ван Нистелрой
Рубен Аморим
Голы
Манчестер Юнайтед
Расмус Хейлунн
(Бруну Фернандеш)
28′
Алехандро Гарначо
(Бруну Фернандеш)
67′
Бруну Фернандеш
(Диогу Далот)
90′
Составы команд
Лестер
30
Мадс Хермансен
3
Ваут Фас
4
Конор Коади
33
Люк Томас
6
Уилфред Ндиди
77′
9
Джейми Варди
2
Джеймс Джастин
82′
10
Стефи Мавидиди
16
Виктор Кристансен
82′
35
Кейси Макатир
11
Биляль Эль-Ханнус
33′
90′
18
Джордан Айю
24
Бубакари Сумаре
64′
8
Харри Уинкс
20
Патсон Дака
64′
40
Факундо Буонанотте
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
2
Виктор Линделеф
3
Нуссаир Мазрауи
4
Маттейс де Лигт
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
26
Айден Хевен
51′
43
Тоби Коллайер
14
Кристиан Эриксен
69′
41
Гарри Амасс
25
Мануэль Угарте
69′
18
Каземиру
9
Расмус Хейлунн
85′
55
Тайлер Фредриксон
17
Алехандро Гарначо
69′
11
Джошуа Зиркзе
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
6
Фолы
6
4
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти