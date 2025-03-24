СМИ назвали фамилию больного туберкулезом футболиста ПСВ

По данным СМИ, им является 36-летний испанский нападающий Перес, который пополнил состав ПСВ в феврале на правах свободного агента. Отмечается, что заболевшему придется находиться в изоляции в течение трех-четырех недель и проходить курс лечения антибиотиками. Его шансы сыграть в текущем сезоне оцениваются как маловероятные.