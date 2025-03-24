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СМИ назвали фамилию больного туберкулезом футболиста ПСВ

У форварда ПСВ Лукаса Переса обнаружена активная форма туберкулеза, сообщают De Telegraaf и MARCA.

Источник: Getty Images

Ранее клуб из Эйндховена подтвердил, что в команде один из игроков болеет туберкулезом, но не назвал его фамилию.

По данным СМИ, им является 36-летний испанский нападающий Перес, который пополнил состав ПСВ в феврале на правах свободного агента. Отмечается, что заболевшему придется находиться в изоляции в течение трех-четырех недель и проходить курс лечения антибиотиками. Его шансы сыграть в текущем сезоне оцениваются как маловероятные.

Сейчас в ПСВ большую обеспокоенность вызывает возможность вспышки заболевания в раздевалке и появления новых случаев заражения.

Перес ранее выступал за лондонский «Арсенал», «Депортиво», «Алавес», ПАОК, львовские «Карпаты» и другие клубы.