Охранника Марадоны задержали за дачу ложных показаний

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 марта. /ТАСС/. Бывший охранник Диего Марадоны Хулио Кориа был задержан в зале суда за дачу ложных показаний во время рассмотрения дела о смерти футболиста. Об этом сообщил портал Infobae.
Кориа был вызван в суд как свидетель и должен был ответить на вопросы, касающиеся последних дней жизни Марадоны. Во время дачи показаний он сказал, что никогда не общался с нейрохирургом Леопольдо Луке, который проходит обвиняемым по делу, однако у прокуратуры были доказательства, опровергающие это утверждение.
Кроме того, на заседании Кориа изменил свои прошлые показания. В этот раз он сказал, что психиатр Агустина Косачев, которая также проходит обвиняемой по делу, помогала проводить сердечно-легочную реанимацию Марадоне в день его смерти, хотя ранее он описывал события иначе. Представители прокуратуры посчитали, что Кориа намеренно искажает свои показания, и попросили суд задержать его. Суд удовлетворил ходатайство.
Слушания по делу о смерти Марадоны начались две недели назад. В июне 2022 года генпрокуратура выдвинула обвинения в непредумышленном убийстве чемпиона мира при отягчающих обстоятельствах в отношении восьми медицинских работников. Обвиняемым, в число которых входят Луке, Косачев и психолог Карлос Диас, грозит от 8 до 25 лет лишения свободы.
Расследование прокуроров было сосредоточено на том, что произошло при лечении на дому, где футболист умер 25 ноября 2020 года. Там он находился с 11 ноября 2020 года после операции на головном мозге из-за субдуральной гематомы. Согласно показаниям, которые прокуратуре удалось получить от людей, посещавших дом Марадоны, место его пребывания не соответствовало стандартам ухода за человеком после серьезной операции.
Марадона умер на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.