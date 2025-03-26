Охранника Марадоны задержали за дачу ложных показаний

Кроме того, на заседании Кориа изменил свои прошлые показания. В этот раз он сказал, что психиатр Агустина Косачев, которая также проходит обвиняемой по делу, помогала проводить сердечно-легочную реанимацию Марадоне в день его смерти, хотя ранее он описывал события иначе. Представители прокуратуры посчитали, что Кориа намеренно искажает свои показания, и попросили суд задержать его. Суд удовлетворил ходатайство.