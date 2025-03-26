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Килиан Мбаппе из «Реала» — самый высокооплачиваемый игрок испанской Ла Лиги — L'Equipe

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Испании.

Источник: Getty Images

Рейтинг зарплат испанской Ла Лиги опубликовало французское издание L'Equipe. Согласно данным, Мбаппе возглавляет рейтинг с окладом € 2,67 млн в месяц.

Сообщается, что Килиан Мбаппе опередил в рейтинге своего одноклубника Винисиуса Жуниора. Ежемесячный оклад бразильского вингера составляет € 2,5 млн в месяц. Напомним, Килиан Мбаппе перебрался в «Реал» из «ПСЖ» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

В текущем сезоне француз принял участие в 43 матчах за «Реал» во всех турнирах. На счету Мбаппе 30 голов и четыре результативные передачи.