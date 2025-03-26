Килиан Мбаппе из «Реала» — самый высокооплачиваемый игрок испанской Ла Лиги — L'Equipe

Сообщается, что Килиан Мбаппе опередил в рейтинге своего одноклубника Винисиуса Жуниора. Ежемесячный оклад бразильского вингера составляет € 2,5 млн в месяц. Напомним, Килиан Мбаппе перебрался в «Реал» из «ПСЖ» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.