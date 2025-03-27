Футболистки «Минска» забили 16 мячей в игре женского чемпионата Беларуси

Обладательницы серебра прошлого первенства футболистки «Минска» сегодня разгромили на выезде спортсменок «Гомеля» с результатом 16:0. Пять раз отличилась лучший бомбардир нынешнего турнира Мирослава Зубко, у которой теперь 7 забитых мячей. В первом туре минчанки неожиданно сыграли вничью в гостях у «Витебска» (1:1), а затем победили юниорскую сборную Беларуси (3:0). Сегодня юниорки в Минске разошлись миром с брестским «Динамо» — 0:0.