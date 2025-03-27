Футболистки «Минска» забили 16 мячей в игре женского чемпионата Беларуси

Обладательницы серебра прошлого первенства футболистки «Минска» сегодня разгромили на выезде спортсменок «Гомеля» с результатом 16:0. Пять раз отличилась лучший бомбардир нынешнего турнира Мирослава Зубко, у которой теперь 7 забитых мячей. В первом туре минчанки неожиданно сыграли вничью в гостях у «Витебска» (1:1), а затем победили юниорскую сборную Беларуси (3:0). Сегодня юниорки в Минске разошлись миром с брестским «Динамо» — 0:0.
Действующие чемпионки страны футболистки столичного «Динамо-БГУФК» переиграли дебютанта турнира новополоцкий «Нафтан» со счетом 2:0. Голевой дубль оформила Анна Пилипенко. На старте этого первенства подопечные Юрия Малеева победили в гостях гомельчанок (9:0).
Завтра бронзовый призер столичная «Зорка-БДУ» примет на своем поле пинскую команду «ДЮСШ-ПолесГУ», а в субботу, 29 марта, «Витебск» сыграет у себя дома с бобруйской «Белшиной». Могилевский «Днепр», одержавший две победы, пропускает этот тур. Как и в прошлом сезоне, соревнования женских команд пройдут в три круга.
Чаще других чемпионками Беларуси становились футболистки «Бобруйчанки», у которых 12 титулов. В активе «Минска» семь побед, у витебского «Университета» шесть викторий, у «Динамо-БГУФК» пять триумфов, дважды побеждала могилевская «Надежда», один раз золото брала брестская «Виктория».