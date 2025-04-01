«Арсенал» приблизился к «Ливерпулю» в таблице АПЛ

После этой победы «канониры» набрали 61 очко и сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, сократив отставание от «Ливерпуля» до девяти баллов. «Фулхэм» с 45 баллами располагается на восьмой позиции.