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«Арсенал» приблизился к «Ливерпулю» в таблице АПЛ

В очередном матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» в дерби оказался сильнее «Фулхэма».

Источник: Reuters

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой команды под руководством Микеля Артеты со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Букайо Сака и Микель Мерино. У проигравшей команды единственный мяч на свой счет оформил Родриго Муньес.

После этой победы «канониры» набрали 61 очко и сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, сократив отставание от «Ливерпуля» до девяти баллов. «Фулхэм» с 45 баллами располагается на восьмой позиции.

В следующем матче «Арсенал» сыграет против «Эвертона». Игра пройдет 5 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. «Фулхэм» 6 апреля дома примет «Ливерпуль». Стартовый свисток будет дан в 16:00 мск.

Действующими чемпионами Англии являются игроки «Манчестер Сити». Клуб Хосепа Гвардиолы удерживает титул чемпиона четыре сезона кряду.

Арсенал
2:1
Первый тайм: 0:0
Фулхэм
Футбол, Англия, Тур 30
1.04.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Марку Силва
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти