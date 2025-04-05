Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть принципиального соперника в Саудовской Аравии

Встреча, которая состоялась на стадионе «Kingdom Arena», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В первом тайме в составе «Аль-Насра» отличился полузащитник Али Аль Хассан на 45+4-й минуте. После перерыва Роналду на 47-й минуте удвоил преимущество коллектива. На 62-й минуте защитник «Аль-Хиляля» Али Аль Булаихи. Окончательный счет установил Роналду с пенальти на 88-й минуте.