«Баварии» должно быть стыдно за такое расставание с Мюллером

«После множества спекуляций о моей персоне я хотел бы внести ясность. Даже по прошествии стольких лет, независимо от количества сыгранных минут, мне по-прежнему доставляет огромное удовольствие находиться на поле вместе с ребятами и бороться за титулы. Я легко мог бы представить себе, что буду играть эту роль и в следующем году.



Однако клуб сознательно решил не вести со мной переговоры о новом контракте на следующий сезон. Хоть это и не соответствовало моим личным пожеланиям, важно, чтобы клуб следовал убеждениям. Я уважаю этот шаг, который, безусловно, дался правлению и наблюдательному совету нелегко.



Понятно, что мне не нравилась неопределенность в последние недели и месяцы. Моя карьера тоже не всегда отличалась совершенством, но была нацелена на следующее действие с позитивным мышлением на перспективу. После неточного паса необходимо вернуть мяч, объединив усилия команды. Мы сделали это за последние несколько дней в доверительных дискуссиях».