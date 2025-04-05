«Баварии» должно быть стыдно за такое расставание с Мюллером

«После множества спекуляций о моей персоне я хотел бы внести ясность. Даже по прошествии стольких лет, независимо от количества сыгранных минут, мне по-прежнему доставляет огромное удовольствие находиться на поле вместе с ребятами и бороться за титулы. Я легко мог бы представить себе, что буду играть эту роль и в следующем году.
Однако клуб сознательно решил не вести со мной переговоры о новом контракте на следующий сезон. Хоть это и не соответствовало моим личным пожеланиям, важно, чтобы клуб следовал убеждениям. Я уважаю этот шаг, который, безусловно, дался правлению и наблюдательному совету нелегко.
Понятно, что мне не нравилась неопределенность в последние недели и месяцы. Моя карьера тоже не всегда отличалась совершенством, но была нацелена на следующее действие с позитивным мышлением на перспективу. После неточного паса необходимо вернуть мяч, объединив усилия команды. Мы сделали это за последние несколько дней в доверительных дискуссиях».
Поведение «Баварии» в отношении Мюллера — пособие, как легко портить имидж клуба. Дело не в итоговом решении (рано или поздно приходится прощаться с легендами, обвинять за сам факт расставания — популизм). Дело в том, как «Бавария» расстается с Мюллером.
Большую часть сезона глава спортивного отдела Макс Эберль сохранял четкое послание: «Бавария» сядет и поговорит с Мюллером о будущем. «Переговоры с Томасом будут короткими, — уверял Эберль. — Это просто вопрос: “Эй, ты все еще хочешь продолжать? Какие у тебя планы?” Обсудим это позже».
Эберль сделал заявление зимой, а немецкое издание Bild писало, что спортивный директор уже осенью в личном общении с Мюллером подтвердил, что клуб предложит новый контракт. С тех пор «Бавария» продлила Джамала Мусиалу, Йозуа Киммиха, Альфонсо Дэвиса, Мануэля Нойера, но так и не пришла к Мюллеру.
У наблюдательного совета «Баварии» были другие планы. Ули Хенесс на премьере документалки про Мюллера жирно намекал, что Томас сам должен принять решение об уходе: «Как человек и часть команды, я бы продлил контракт в любое время. Но в текущей ситуации, когда Мюллер всего лишь запасной, я бы посоветовал ему уйти. Это недостойно его великой карьеры — закончить запасным».
В среду генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен встретился с Мюллером и подтвердил, что клуб не предложит Томасу новый контракт. Подтвердил, когда об этом написали почти все авторитетные немецкие медиа. Томас узнал о решении «Баварии» не от руководства, а из статей журналистов. Абсурд.
Один из главных факторов решения — финансовый. Мюллер получает 17 миллионов евро, он один из самых высоокоплачиваемых футболистов клуба, что не очень рационально с учетом статуса запасного. Сезон-2024/25 — худший для Мюллера по минутам и гол+пас.
Но.
«Баварии» ничего не мешало предложить контракт на условиях гораздо скромнее. Там уже дело Мюллера, соглашаться или нет. «Бавария» могла бы тактично доложить фанатам: клуб не может платить гигантскую зарплату пусть и легенде, но уже запасному игроку. Компромисс: крайне заметное снижение зарплаты. Хороший вариант с репутационной точки зрения.
Если же наблюдательный совет давно принял решение не продлевать контракт Мюллера, менеджмент «Баварии» должен был работать последовательнее. Нелепо: глава спортивного отдела говорит, что переговоры будут короткими, а спустя пару месяцев «Бавария» решает даже не вступать в переговоры.
Очередная история, подтверждающая неповоротливость топ-менеджмента «Баварии». Мы видели это летом 2023-го, когда из-за медлительности не взяли Жоау Пальинью для Томаса Тухеля. Видели отсутствие стратегии, когда Пальинью все-таки купили через год, хотя Тухеля, которому он был нужен, уже не было в клубе. Между этими событиями, в зимнее трансферное окно, «Бавария» металась в поисках правого защитника, каждый в руководстве хотел разного, в итоге переплатили за посредственного Сашу Боэ. Потом еще устроили реалити-шоу с поиском тренера, когда клубу отказали как минимум Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник.
И снова: Эберль хотел оставить Мюллера, наблюдательный совет отказал. Вместо того, чтобы обсудить все внутри клуба, мы получаем из «Баварии» противоречащие друг другу сигналы на дистанции нескольких месяцев. Ужасная командная работа.
Дальше — спойлер концовки «Процесса». Я предупредил.
«Но уже на его горло легли руки первого господина, а второй вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды. Потухшими глазами К. видел, как оба господина у самого его лица, прильнув щекой к щеке, наблюдали за развязкой.
— Как собака, — сказал он так, как будто этому позору суждено было пережить его».
Конечно, игра Мюллера запомнится сильнее, чем нелепый финиш карьеры в клубе всей жизни. Но обстоятельства расставания кошмарны.
Непоследовательность по ходу сезона (Мюллеру говорили, что переговоры будут), ноль компромиссов (не предложили даже существенное уменьшение зарплаты), издевательская развязка (Мюллер узнал об итоговом решении из медиа).
Так нельзя.
Автор: Артем Денисов