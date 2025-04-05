Моуринью дисквалифицировали на три матча за то, что он схватил за нос тренера соперника

СТАМБУЛ, 5 апреля. /ТАСС/. Турецкая футбольная федерация дисквалифицировала главного тренера «Фенербахче» португальца Жозе Моуринью за то, что он схватил за нос наставника «Галатасарая» Окана Бурука после окончания четвертьфинального матча Кубка Турции. Об этом сообщает пресс-служба Турецкой футбольной федерации.
Также Моуринью будет вынужден выплатить штраф в размере около $7,5 тыс. Следующие три матча «Фенербахче» проведет против «Трабзонспора», «Сивасспора» и «Кайсериспора».
2 марта «Галатасарай» со счетом 2:1 обыграл «Фенербахче» в гостевом матче. После финального свистка Моуринью подошел к Буруку со спины, и когда тренер «Галатасарая» обернулся, португалец схватил его за нос. Турецкий специалист упал на газон, схватившись за лицо. Моуринью и его ассистенты Сальваторе Фоти и Сандро Зуфич получили по красной карточке.
Моуринью 62 года, он возглавляет «Фенербахче» с июня 2024 года. На протяжении тренерской карьеры Моуринью возглавлял португальский «Порту», итальянские «Интер» и «Рому», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», испанский «Реал». Вместе с «Челси» он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и трехкратным обладателем Кубка английской лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, с «Манчестер Юнайтед» португалец выиграл Лигу Европы и Суперкубок Англии. Моуринью является двукратным победителем Лиги чемпионов (с «Порту» — в 2004 году, с «Интером» — в 2010 году), обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. Вместе с «Ромой» он становился победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.
«Фенербахче» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 65 очков после 27 сыгранных матчей. Команда отстает от лидирующего «Галатасарая» на шесть очков, имея матч в запасе.