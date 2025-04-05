Моуринью дисквалифицировали на три матча за то, что он схватил за нос тренера соперника

Моуринью 62 года, он возглавляет «Фенербахче» с июня 2024 года. На протяжении тренерской карьеры Моуринью возглавлял португальский «Порту», итальянские «Интер» и «Рому», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», испанский «Реал». Вместе с «Челси» он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и трехкратным обладателем Кубка английской лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, с «Манчестер Юнайтед» португалец выиграл Лигу Европы и Суперкубок Англии. Моуринью является двукратным победителем Лиги чемпионов (с «Порту» — в 2004 году, с «Интером» — в 2010 году), обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. Вместе с «Ромой» он становился победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.