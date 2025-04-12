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Вратаря «Милана» унесли с поля на носилках после столкновения с одноклубником

Майк Меньян в сознании и направляется в больницу.

РИМ, 11 апреля. /ТАСС/. Французский голкипер итальянского футбольного клуба «Милан» Майк Меньян получил повреждение в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу против «Удинезе» и покинул поле на носилках.

Инцидент произошел на 52-й минуте. Меньян столкнулся с одноклубником и не сумел продолжить матч. Вместо Меньяна на поле вышел Марко Спортьелло. По информации журналиста Антонио Витьелло, Меньян находится в сознании и направляется в местную больницу.

Меньяну 29 лет, в текущем сезоне он принял участие в 44 матчах «Милана» во всех турнирах, в 11 из них он сохранил ворота в неприкосновенности. В составе команды он стал чемпионом и обладателем Суперкубка Италии.

Удинезе
0:4
Первый тайм: 0:2
Милан
Футбол, Италия, Тур 32
11.04.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Коста Руньяич
Сержиу Консейсау
Голы
Милан
Рафаэл Леау
(Юссуф Фофана)
42′
Страхиня Павлович
(Кристиан Пулишич)
45′
Тео Эрнандез
(Тэмми Абрахам)
74′
Тиджани Рейндерс
(Рафаэл Леау)
81′
Составы команд
Удинезе
40
Мадука Окойе
19
Кингсли Эхизибуэ
28
Умар Соле
14
Артур Атта
25
Йеспер Чельстрем
29
Яка Бийол
74′
11
Ассан Камара
65′
77
Руй Модесто
31
Томас Кристенсен
76′
5
Мартин Пайеро
8
Санди Ловрич
65′
21
Икер Браво
32
Юрген Эккеленкамп
76′
20
Симоне Пафунди
17
Лоренцо Лукка
83′
99
Дамиан Писарро
Милан
23
Фикайо Томори
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
11
Кристиан Пулишич
14
Тиджани Рейндерс
29
Юссуф Фофана
16
Майк Меньян
55′
57
Марко Спортьелло
19
Тео Эрнандез
83′
33
Давиде Бартесаги
20
Алекс Хименес
73′
90
Тэмми Абрахам
9
Лука Йович
73′
99
Риккардо Соттиль
10
Рафаэл Леау
83′
42
Филиппо Терраччано
89′
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
7
10
Фолы
9
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Юан Лука Сакки
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти