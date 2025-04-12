Вратаря «Милана» унесли с поля на носилках после столкновения с одноклубником

РИМ, 11 апреля. /ТАСС/. Французский голкипер итальянского футбольного клуба «Милан» Майк Меньян получил повреждение в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу против «Удинезе» и покинул поле на носилках.
Инцидент произошел на 52-й минуте. Меньян столкнулся с одноклубником и не сумел продолжить матч. Вместо Меньяна на поле вышел Марко Спортьелло. По информации журналиста Антонио Витьелло, Меньян находится в сознании и направляется в местную больницу.
Меньяну 29 лет, в текущем сезоне он принял участие в 44 матчах «Милана» во всех турнирах, в 11 из них он сохранил ворота в неприкосновенности. В составе команды он стал чемпионом и обладателем Суперкубка Италии.