Мохамеду Салаху предлагали контракт на £ 500 млн в Саудовской Аравии

По информации источника, форварду сборной Египта предлагали трудовой контракт на сумму больше, чем £ 500 млн. На какой срок было рассчитано данное соглашение, не уточняется. Однако, ранее Салах продлил контракт с «красными», где его зарплата составит £ 20 млн в год с учётом различных бонусов. Общая сумма по двухлетнему соглашению составляет £ 40 млн.