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Мохамеду Салаху предлагали контракт на £ 500 млн в Саудовской Аравии

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии. Об этом сообщает BBC.

Источник: Getty Images

По информации источника, форварду сборной Египта предлагали трудовой контракт на сумму больше, чем £ 500 млн. На какой срок было рассчитано данное соглашение, не уточняется. Однако, ранее Салах продлил контракт с «красными», где его зарплата составит £ 20 млн в год с учётом различных бонусов. Общая сумма по двухлетнему соглашению составляет £ 40 млн.

В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 55 млн.