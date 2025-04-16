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«Торпедо-БелАЗ» и «МЛ Витебск» сыграли вничью в полуфинале Кубка Беларуси

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» сыграли вничью с «МЛ Витебск» в домашнем полуфинале розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Встреча в Жодино прошла в равной борьбе. В первой половине небольшое преимущество было на стороне хозяев, после перерыва гости имели шансы отличиться, но счет так и не был открыт — 0:0.

Вчера действующий владелец трофея «Неман» разгромил в Гродно футболистов «Витебска» со счетом 3:0. Мячи забили Антон Сучков, Сергей Пушняков и Егор Зубович (с пенальти).

Ответные поединки за выход в финал запланированы на 7—8 мая, а решающий матч 34-го кубкового розыгрыша состоится 24 мая.

В финальном поединке предыдущего кубкового сезона «Неман» победил футболистов «Ислочи» из Минского района с результатом 2:0.

Борисовский БАТЭ является пятикратным победителем кубковых турниров, по три трофея в активе минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», бобруйской «Белшины» и брестского «Динамо», по два — у «Немана», «Торпедо-БелАЗа», мозырской «Славии», столичного МТЗ-РИПО и новополоцкого «Нафтана», по одному разу Кубок выигрывали «Витебск», столичное «Динамо-93» и ФК «Минск».