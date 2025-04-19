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Минское «Динамо» примет футболистов БАТЭ в пятом туре чемпионата Беларуси

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи пятого тура состоятся на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня чемпионы страны футболисты минского «Динамо» примут на своей арене борисовский БАТЭ (начало встречи в 19.30; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). В прошлом туре динамовцы потерпели крупное поражение в гостевом поединке с мозырской «Славией» (0:3), а борисовчане у себя дома разошлись миром с «Гомелем» (0:0). Также сегодня серебряный призер прошлого первенства гродненский «Неман» на поле столичного стадиона РЦОР-БГУ сыграет с дзержинским «Арсеналом». На прошлой неделе «Неман» одолел у себя дома «Слуцк» (2:1), а «Арсенал» уступил в Жодино местным торпедовцам (1:2). Главные неудачники стартового отрезка футболисты «Молодечно», проигравшие четыре матча подряд, примут на своей арене «Витебск». В предыдущем туре молодечненская команда уступила на выезде «Минску» (2:3), а витебчане также в гостях сыграли вничью с «Ислочью» (3:3). Футболисты «Ислочи» сегодня встретятся с новополоцким «Нафтаном».

Накануне мозырская «Славия» одолела на выезде футболистов «Слуцка» со счетом 2:1, а «Минск» переиграл на своей арене «Гомель» — 1:0. Заключительные поединки пятого тура пройдут 21 апреля: «МЛ Витебск» — «Сморгонь», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Турнирную таблицу возглавляет «Славия», набравшая 13 очков, по 10 баллов у «МЛ Витебск» и «Минска», в активе БАТЭ 7 очков. В споре лучших бомбардиров лидирует Андрей Соловей («Славия»), забивший четыре мяча.