Минское «Динамо» примет футболистов БАТЭ в пятом туре чемпионата Беларуси

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня чемпионы страны футболисты минского «Динамо» примут на своей арене борисовский БАТЭ (начало встречи в 19.30; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). В прошлом туре динамовцы потерпели крупное поражение в гостевом поединке с мозырской «Славией» (0:3), а борисовчане у себя дома разошлись миром с «Гомелем» (0:0). Также сегодня серебряный призер прошлого первенства гродненский «Неман» на поле столичного стадиона РЦОР-БГУ сыграет с дзержинским «Арсеналом». На прошлой неделе «Неман» одолел у себя дома «Слуцк» (2:1), а «Арсенал» уступил в Жодино местным торпедовцам (1:2). Главные неудачники стартового отрезка футболисты «Молодечно», проигравшие четыре матча подряд, примут на своей арене «Витебск». В предыдущем туре молодечненская команда уступила на выезде «Минску» (2:3), а витебчане также в гостях сыграли вничью с «Ислочью» (3:3). Футболисты «Ислочи» сегодня встретятся с новополоцким «Нафтаном».