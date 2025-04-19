«Монако» сыграл вничью со «Страсбургом» в 30-м туре Лиги 1, Головин остался в запасе

Команды не выявили победителя. Итоговый счёт встречи — 0:0.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку своей команды, но на поле не появился. На 45+2-й минуте забил нападающий хозяев Мика Биерет, но взятие ворот было отменено после вмешательства VAR. То же самое произошло и с голом нападающего «Страсбурга» Эмануэля Эмега на 85-й минуте.
«Монако» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. Команда набрала 54 очка за 30 матчей. «Страсбург» (51) находится на пятой строчке.
Футбол, Франция, Тур 30
19.04.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Лиам Росеньор
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
13
Кристиан Мависса
17
Уилфрид Синго
6
Денис Закария
11
Магнес Аклиуш
12
Кайю Энрике
12′
71′
7
Элисс Бен Сегир
15
Ламин Камара
38′
81′
88
Сунгуту Магасса
18
Такуми Минамино
69′
71′
27
Крепин Диатта
14
Мика Биерет
90′
21
Джордж Иленихенья
36
Бриль Эмболо
81′
9
Фоларин Балогун
Страсбур
1
Джордже Петрович
2
Эндрю Омобамиделе
48′
22
Гела Дуэ
24′
23
Мамаду Сарр
29
Исмаэль Дукуре
13′
8
Андрей Сантос
7
Диегу Морейра
10
Эмануэль Эмега
32
Валентин Барко
90′
42
Абдул Уттара
19
Хабиб Диарра
57′
6
Феликс Лемарешаль
26
Дилан Баква
78′
27
Сэмьюэл Амо-Амеяу
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
5
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
18
Фолы
10
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ваттеллье
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти