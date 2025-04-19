«Монако» сыграл вничью со «Страсбургом» в 30-м туре Лиги 1, Головин остался в запасе

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку своей команды, но на поле не появился. На 45+2-й минуте забил нападающий хозяев Мика Биерет, но взятие ворот было отменено после вмешательства VAR. То же самое произошло и с голом нападающего «Страсбурга» Эмануэля Эмега на 85-й минуте.