«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче чемпионата Англии

Встреча в Лестере завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил вышедший на замену Трент Александер-Арнольд (76-я минута).
«Ливерпуль», набрав 79 очков, возглавляет таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ) и опережает идущий вторым «Арсенал» на 13 баллов. Продливший до 11 матчей серию без побед «Лестер» потерял шансы остаться в высшем дивизионе. У располагающейся на 19-м месте команды 18 очков, в активе идущего 17-м «Вест Хэма» 36 баллов.
«Лестер» вернулся в АПЛ в этом сезоне, в 2016 году команда стала чемпионом Англии.
Футбол, Англия, Тур 33
20.04.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
King Power Stadium
Главные тренеры
Руд ван Нистелрой
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Трент Александр-Арнолд
76′
Составы команд
Лестер
30
Мадс Хермансен
3
Ваут Фас
4
Конор Коади
33
Люк Томас
11
Биляль Эль-Ханнус
24
Бубакари Сумаре
21
Рикарду Перейра
83′
2
Джеймс Джастин
6
Уилфред Ндиди
70′
83′
22
Оливер Скипп
9
Джейми Варди
62′
20
Патсон Дака
10
Стефи Мавидиди
85′
93
Джереми Монга
14
Бобби Рид
61′
40
Факундо Буонанотте
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
21
Константинос Цимикас
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
84
Конор Брэдли
65′
71′
66
Трент Александр-Арнолд
77′
8
Доминик Собослаи
71′
19
Харви Эллиотт
7
Луис Диас
90′
17
Кертис Джонс
18
Коди Гакпо
60′
20
Диогу Жота
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
27
0
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
13
11
Фолы
7
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти