«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче чемпионата Англии

«Ливерпуль», набрав 79 очков, возглавляет таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ) и опережает идущий вторым «Арсенал» на 13 баллов. Продливший до 11 матчей серию без побед «Лестер» потерял шансы остаться в высшем дивизионе. У располагающейся на 19-м месте команды 18 очков, в активе идущего 17-м «Вест Хэма» 36 баллов.