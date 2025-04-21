«Бернли» и «Лидс» вернулись в премьер-лигу из Чемпионшипа

Встреча, которая прошла в понедельник в Бёрнли, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Дубль в составе победителей оформил Джош Браунхилл (28-я и 44-я минуты), который свой второй гол забил с пенальти. В составе «Шеффилда» отличился Том Кэннон (37).
Лидирующие в Чемпионшипе «Бёрнли» и «Лидс» (по 94 очка) за два тура до завершения основной части турнира стали недосягаемыми для идущего третьим «Шеффилд Юнайтед» (86) и обеспечили себе прямые путевки в Английскую премьер-лигу (АПЛ). «Шеффилд Юнайтед» гарантировал себе третье место и участие в плей-офф за выход в АПЛ.
«Бёрнли» вернулся в АПЛ на следующий год после вылета в Чемпионшип. В сезоне-2023/24 «бордовые» заняли 19-е место в элитном дивизионе. «Лидс» выступит в АПЛ после двухлетнего перерыва.