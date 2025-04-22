Катастрофа имени ван Нистелроя. Колонка Казанского — о самом удивительном клубе АПЛ

В ноябре, после поражения от «Челси», в котором работал их любимый тренер, футболисты «Лестера» гуляли в Копенгагене. Они пели и танцевали в ночном клубе под большим знаком, на котором вся Англия увидела надпись «Скучаю по тебе, Энцо». Все стало понятно. Клуб был на 17-м месте в одном очке от зоны вылета. Купера уволили. Не получилось ни любви, ни взаимопонимания.