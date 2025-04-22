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Матвей Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Нантом»

Сегодня, 22 апреля, состоится перенесённый матч 29-го тура французской Лиги 1 между «Нантом» и «ПСЖ».

Источник: Getty Images

Встреча пройдёт на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено». В качестве главного арбитра на матче будет работать Жереми Пиньяр. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов не попал в стартовый состав своей команды. Голкипер начнёт игру на скамье запасных.

Состав «ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Маркиньос, Бералдо, Заир-Эмери, Невеш, Витинья, Руис, Ли Кан Ин, Кварацхелия, Дембеле.

В прошедшем 19 апреля матче 30-го тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» победил «Гавр» (2:1), Сафонов провёл на поле 90 минут. «Пари Сен-Жермен» досрочно стал чемпионом Франции, у команды 77 очков в 29 матчах. У занимающего второе место «Марселя» 55 очков в 30 играх.