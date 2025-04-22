Матвей Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Нантом»

Встреча пройдёт на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено». В качестве главного арбитра на матче будет работать Жереми Пиньяр. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов не попал в стартовый состав своей команды. Голкипер начнёт игру на скамье запасных.