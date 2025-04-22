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«ПСЖ» упустил победу над «Нантом» в перенесённом из-за ЛЧ матче Лиги 1

Завершился матч 29-го тура Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «ПСЖ».

Источник: Getty Images

Игра была перенесена из-за участия парижан в ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. В качестве главного судьи встречу обслуживал Жереми Пиньяр. Команды не смогли выявить победителя, счёт — 1:1.

Первый гол в игре был забит на 33-й минуте. С передачи вингера Ли Кан Ина отличился португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья. На 84-й минуте полузащитник «Нанта» Дуглас сравнял счёт. Голкипер Матвей Сафонов попал в заявку парижан, но на поле не появился.

«ПСЖ», оформивший досрочную победу в чемпионате Франции 5 апреля, довёл количество набранных в сезоне очков до 78 и увеличил отрыв от «Марселя» до 23 очков. «Нант» с 31 очком в 30 матчах располагается на 14-й строчке.

Нант
1:1
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 29
22.04.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
Антуан Комбуаре
Луис Энрике
Голы
Нант
Дуглас Аугусту
83′
ПСЖ
Витор Феррейра Витинья
(Ли Кан Ин)
33′
Составы команд
Нант
30
Патрик Карльгрен
3
Николя Козза
21
Жан-Шарль Кастеллетто
77′
44
Натан Зезе
98
Кельвен Амьян
6
Дуглас Аугусту
8
Йоханн Лепено
27
Мозес Саймон
4
Николя Паллуа
73′
31
Ахмед Мостафа Мохамед
5
Педро Чиривелья
79′
86′
18
Фабьен Сентонз
39
Матти Аблен
86′
10
Тино Кадевере
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
5
Маркиньос
35
Лукас Бералдо
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
25
Нуну Мендеш
62′
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
71′
24
Сенни Маюлу
19
Ли Кан Ин
63′
14
Дезире Дуэ
33
Уоррен Заир-Эмери
62′
29
Брэдли Барколя
10
Усман Дембеле
63′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
10
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
5
Фолы
9
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти