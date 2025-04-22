«ПСЖ» упустил победу над «Нантом» в перенесённом из-за ЛЧ матче Лиги 1

Первый гол в игре был забит на 33-й минуте. С передачи вингера Ли Кан Ина отличился португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья. На 84-й минуте полузащитник «Нанта» Дуглас сравнял счёт. Голкипер Матвей Сафонов попал в заявку парижан, но на поле не появился.