«ПСЖ» упустил победу над «Нантом» в перенесённом из-за ЛЧ матче Лиги 1

Игра была перенесена из-за участия парижан в ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. В качестве главного судьи встречу обслуживал Жереми Пиньяр. Команды не смогли выявить победителя, счёт — 1:1.
Первый гол в игре был забит на 33-й минуте. С передачи вингера Ли Кан Ина отличился португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья. На 84-й минуте полузащитник «Нанта» Дуглас сравнял счёт. Голкипер Матвей Сафонов попал в заявку парижан, но на поле не появился.
«ПСЖ», оформивший досрочную победу в чемпионате Франции 5 апреля, довёл количество набранных в сезоне очков до 78 и увеличил отрыв от «Марселя» до 23 очков. «Нант» с 31 очком в 30 матчах располагается на 14-й строчке.
Антуан Комбуаре
Луис Энрике
Дуглас Аугусту
83′
Витор Феррейра Витинья
(Ли Кан Ин)
33′
30
Патрик Карльгрен
3
Николя Козза
21
Жан-Шарль Кастеллетто
77′
44
Натан Зезе
98
Кельвен Амьян
6
Дуглас Аугусту
8
Йоханн Лепено
27
Мозес Саймон
4
Николя Паллуа
73′
31
Ахмед Мостафа Мохамед
5
Педро Чиривелья
79′
86′
18
Фабьен Сентонз
39
Матти Аблен
86′
10
Тино Кадевере
1
Джанлуиджи Доннарумма
5
Маркиньос
35
Лукас Бералдо
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
25
Нуну Мендеш
62′
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
71′
24
Сенни Маюлу
19
Ли Кан Ин
63′
14
Дезире Дуэ
33
Уоррен Заир-Эмери
62′
29
Брэдли Барколя
10
Усман Дембеле
63′
9
Гонсалу Рамуш
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
10
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
5
Фолы
9
1
Офсайды
1
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти