«Барселона» победила «Мальорку» в 33-м туре и упрочила лидерство в Ла Лиге

Команды встречались на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в столице Каталонии. В качестве главного арбитра игру обслуживал Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу с минимальным преимуществом в счёте праздновала «Барселона» — 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 46-й минуте. Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо отличился после передачи защитника Эрика Гарсии.
Победа позволила «Барселоне» довести количество набранных в сезоне очков до 76. Отрыв от мадридского «Реала», у которого есть одна игра в запасе, составляет семь очков. «Мальорка» осталась на седьмом месте в турнирной таблице. У команды по-прежнему 44 очка.
Футбол, Испания, Тур 33
22.04.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Ягоба Аррасате
Голы
Барселона
Дани Ольмо
(Эрик Гарсия)
46′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
4
Рональд Араухо
5
Иньиго Мартинес
24
Эрик Гарсия
6
Гави
8
Педри
32
Эктор Форт
77′
35
Херард Мартин
19
Ламин Ямаль
86′
21
Френки де Йонг
20
Дани Ольмо
62′
16
Фермин Лопес
7
Ферран Торрес
77′
18
Пау Виктор
10
Ансу Фати
62′
11
Рафинья
Мальорка
13
Лео Роман
2
Матеу Морей
21
Антонио Райльо
24
Мартин Вальент
6
Хосе Копете
10
Серхи Дардер
22
Хоан Мохика
81′
3
Тони Лато
5
Омар Маскарель
86′
28
Хан Салас
12
Самуэль Кошта
25′
66′
30
Марк Доменек
18
Антонио Санчес
81′
16
Валери Фернандес
17
Кайл Ларин
86′
9
Абдон Пратс
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
40
Удары (всего)
4
13
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
2
10
Фолы
7
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Мигель Анхель Ортис Арьяс
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти