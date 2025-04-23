«Барселона» победила «Мальорку» в 33-м туре и упрочила лидерство в Ла Лиге

Победа позволила «Барселоне» довести количество набранных в сезоне очков до 76. Отрыв от мадридского «Реала», у которого есть одна игра в запасе, составляет семь очков. «Мальорка» осталась на седьмом месте в турнирной таблице. У команды по-прежнему 44 очка.