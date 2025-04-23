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«Барселона» победила «Мальорку» в 33-м туре и упрочила лидерство в Ла Лиге

Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги между Барселоной и Мальоркой.

Источник: Getty Images

Команды встречались на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в столице Каталонии. В качестве главного арбитра игру обслуживал Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу с минимальным преимуществом в счёте праздновала «Барселона» — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 46-й минуте. Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо отличился после передачи защитника Эрика Гарсии.

Победа позволила «Барселоне» довести количество набранных в сезоне очков до 76. Отрыв от мадридского «Реала», у которого есть одна игра в запасе, составляет семь очков. «Мальорка» осталась на седьмом месте в турнирной таблице. У команды по-прежнему 44 очка.

Барселона
1:0
Первый тайм: 0:0
Мальорка
Футбол, Испания, Тур 33
22.04.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Ягоба Аррасате
Голы
Барселона
Дани Ольмо
(Эрик Гарсия)
46′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
4
Рональд Араухо
5
Иньиго Мартинес
24
Эрик Гарсия
6
Гави
8
Педри
32
Эктор Форт
77′
35
Херард Мартин
19
Ламин Ямаль
86′
21
Френки де Йонг
20
Дани Ольмо
62′
16
Фермин Лопес
7
Ферран Торрес
77′
18
Пау Виктор
10
Ансу Фати
62′
11
Рафинья
Мальорка
13
Лео Роман
2
Матеу Морей
21
Антонио Райльо
24
Мартин Вальент
6
Хосе Копете
10
Серхи Дардер
22
Хоан Мохика
81′
3
Тони Лато
5
Омар Маскарель
86′
28
Хан Салас
12
Самуэль Кошта
25′
66′
30
Марк Доменек
18
Антонио Санчес
81′
16
Валери Фернандес
17
Кайл Ларин
86′
9
Абдон Пратс
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
40
Удары (всего)
4
13
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
2
10
Фолы
7
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Мигель Анхель Ортис Арьяс
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти