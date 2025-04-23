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Футболистки «Динамо-БГУФК» семь раз поразили ворота «Белшины» в матче чемпионата Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» одержали пятую победу подряд на старте женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня действующие чемпионки страны разгромили в Бобруйске спортсменок «Белшины» с сухим счетом 7:0. Обладательницы бронзы футболистки столичной «Зоркi-БДУ» неожиданно уступили на своем поле «Витебску» со счетом 1:2.

В Бресте местные динамовки оказались дебютанта национального чемпионата новополоцкого «Нафтана» — 3:1. В Пинске в поединке двух аутсайдеров турнира пинский «ДЮСШ-ПолесГУ» после четырех поражений добыл первую победу, обыграв «Гомель» — 2:1.

Завтра в заключительном поединке 6-го тура могилевский «Днепр» примет футболисток юниорской сборной Беларуси (U-19).

Положение в группе лидеров: «Динамо-БГУФК» — 15 очков (5 матчей), «Витебск» — 14 (6), «Минск» — 10 (5), «Днепр» — 10 (4), «Динамо» (Брест) — 10 (6). Турнирную таблицу замыкают «Нафтан» и «Гомель», набравшие по одному баллу. Бомбардирскую гонку возглавляет Виктория Валюк («Минск»), забившая восемь мячей.