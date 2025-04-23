Футболистки «Динамо-БГУФК» семь раз поразили ворота «Белшины» в матче чемпионата Беларуси

Сегодня действующие чемпионки страны разгромили в Бобруйске спортсменок «Белшины» с сухим счетом 7:0. Обладательницы бронзы футболистки столичной «Зоркi-БДУ» неожиданно уступили на своем поле «Витебску» со счетом 1:2.