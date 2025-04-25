БАТЭ победил футболистов «Слуцка» в матче чемпионата Беларуси

Счет в сегодняшнем поединке в Борисове был открыт на 31-й минуте после удара форварда хозяев Ибрагима Карбо. Через 10 минут после начала второго тайма второй мяч в ворота Сергея Черника забил Райан Гуиберо — 2:0 в пользу БАТЭ.
Также сегодня один из лидеров турнира мозырская «Славия» сыграет на своем поле с дзержинским «Арсеналом».
Завтра гродненский «Неман» примет на своей арене брестское «Динамо», «Нафтан» в Новополоцке встретится со «Сморгонью», а футболисты «Витебска» сыграют у себя дома с «Гомелем».
Заключительные поединки шестого тура состоятся 27 апреля. Минское «Динамо» в столичном дерби встретится с футболистами «Минска», «Ислочь» сыграет с аутсайдерами турнира футболистами «Молодечно», а в Жодино «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать с дебютантом элитного дивизиона «МЛ Витебск».
Положение в группе лидеров сейчас таково: «Славия» — 13 очков (5 матчей), «МЛ Витебск» — 13 (5), «Минск» — 10 (5), БАТЭ — 10 (6), «Неман» — 9 (4), «Ислочь» — 9 (5). Бомбардирскую гонку возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 5 мячей.
Иван Мигаль
Виталий Павлов
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