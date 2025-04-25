БАТЭ победил футболистов «Слуцка» в матче чемпионата Беларуси

Счет в сегодняшнем поединке в Борисове был открыт на 31-й минуте после удара форварда хозяев Ибрагима Карбо. Через 10 минут после начала второго тайма второй мяч в ворота Сергея Черника забил Райан Гуиберо — 2:0 в пользу БАТЭ.