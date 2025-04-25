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«Славия» не смогла победить «Арсенал» в игре чемпионата Беларуси по футболу

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырская «Славия» возглавила таблицу футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В домашнем поединке 6-го тура с дзержинским «Арсеналом» подопечные Ивана Биончика выигрывали после гола Андрея Соловья, но незадолго до финального свистка Александр Соловей восстановил равновесие в счете — 1:1. В первом матче этого тура борисовский БАТЭ переиграл на своем поле футболистов «Слуцка» — 2:0.

Завтра гродненский «Неман» примет на своей арене брестское «Динамо», в «Нафтан» сыграет в Новополоцке со «Сморгонью», а футболисты «Витебска» у себя дома встретятся с «Гомелем».

Заключительные поединки шестого тура состоятся 27 апреля. Минское «Динамо» в столичном дерби встретится с футболистами «Минска», «Ислочь» сыграет с аутсайдерами турнира футболистами «Молодечно», а в Жодино «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать с дебютантом элитного дивизиона «МЛ Витебск».

Положение в лидирующей группе: «Славия» — 14 очков (6 матчей), «МЛ Витебск» — 13 (5), «Минск» — 10 (5), БАТЭ — 10 (6), «Неман» — 9 (4), «Ислочь» — 9 (5).

Славия М
1:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал Д
Футбол, Беларусь, 6-й тур
25.04.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Юность
Главные тренеры
Михаил Мартинович
Статистика
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Желтые карточки
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Красные карточки
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