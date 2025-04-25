«Славия» не смогла победить «Арсенал» в игре чемпионата Беларуси по футболу

В домашнем поединке 6-го тура с дзержинским «Арсеналом» подопечные Ивана Биончика выигрывали после гола Андрея Соловья, но незадолго до финального свистка Александр Соловей восстановил равновесие в счете — 1:1. В первом матче этого тура борисовский БАТЭ переиграл на своем поле футболистов «Слуцка» — 2:0.