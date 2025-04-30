Футболиста «Реала» Рюдигера дисквалифицировали на 6 матчей за поведение в Кубке Испании

В компенсированное время ко второму дополнительному тайму главный арбитр матча остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии. После этого Рюдигер, находившийся в технической зоне возле скамейки запасных, бросил лед в сторону судьи. После этого немцу показали красную карточку.