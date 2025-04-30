Футболиста «Реала» Рюдигера дисквалифицировали на 6 матчей за поведение в Кубке Испании

МАДРИД, 29 апреля. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба «Реал» Антонио Рюдигер дисквалифицирован на шесть матчей за неспортивное поведение в финальной игре Кубка Испании против «Барселоны». Об этом сообщила пресс-служба Королевской испанской федерации футбола (RFEF).
В компенсированное время ко второму дополнительному тайму главный арбитр матча остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии. После этого Рюдигер, находившийся в технической зоне возле скамейки запасных, бросил лед в сторону судьи. После этого немцу показали красную карточку.
Согласно протоколу, красные карточки также получили еще два футболиста «Реала» — английский полузащитник Джуд Беллингем и испанский защитник Лукас Васкес. Однако RFEF пересмотрела решение по англичанину, аннулировав его удаление. При этом испанец получил двухматчевую дисквалификацию.
Как ранее сообщал ТАСС, «Реал» проиграл «Барселоне» в финале Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 3:2 по итогам дополнительного времени.