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Тер Штеген вернется в состав «Барселоны» в матче с «Вальядолидом»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген сыграет с «Вальядолидом».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген примет участие в матче 34‑го тура чемпионата Испании против «Вальядолида», заявил главный тренер каталонского футбольного клуба Ханс‑Дитер Флик.

Встреча пройдет в субботу в Вальядолиде и начнется в 22:00 мск. Тер Штеген получил травму колена 22 сентября 2024 года в матче шестого тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (5:1). Позднее голкипер перенес операцию.

— Тер Штеген сыграет против «Вальядолида», — приводит слова Флика пресс‑служба клуба в соцсети X.

Немецкому вратарю 33 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах в различных турнирах, в которых пропустил семь мячей и один раз сыграл на ноль.