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БАТЭ вышел на третье место в чемпионате Беларуси

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ вышел на третье место в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в поединке 7-го тура борисовчане победили дзержинский «Арсенал» со счетом 1:0. После этой виктории борисовчане набрали 13 очков.

В первом сегодняшнем матче новополоцкий «Нафтан» обыграл в гостях футболистов «Молодечно» с результатом 0:2.

Турнирную таблицу возглавляют «МЛ Витебск» и мозырская «Славия», у которых по 14 баллов.

Лидеры сезона свои встречи 7-го тура проведут завтра. Дебютант элитного дивизиона «МЛ Витебск» примет на своем поле серебряного призера гродненский «Неман», а «Славия» сыграет на выезде с брестским «Динамо». Действующие чемпионы страны футболисты минского «Динамо» у себя дома встретятся с «Витебском», «Сморгонь» примет обладателя бронзы «Торпедо-БелАЗ» из Жодино.

Заключительные поединки этого тура пройдут 4 мая: «Гомель» — «Ислочь», «Слуцк» — «Минск».