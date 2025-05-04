«Барселона» одержала тяжёлую победу над главным аутсайдером Ла Лиги «Вальядолидом»

Хозяева открыли счёт уже на шестой минуте благодаря голу Ивана Санчеса. Именитые гости смогли отыграться лишь на 54-й минуте усилиями Рафиньи. Победу же каталонцам принёс гол Фермина Лопеса Мартина на 61-й минуте.
Таким образом, «Барселона» сделала ещё один шаг на пути к чемпионству, набрав 79 очков. У преследующего её мадридского «Реала» 72 очка, однако на одну игру меньше. До конца чемпионата каталонцам осталось провести четыре матча, «Реалу» — пять.
«Вальядолид» остался с 16 очками и занимает последнее место, уже лишившись даже теоретических шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе.
Альваро Рубио
Ханс-Дитер Флик
Иван Санчес
(Рауль Моро)
6′
Рафинья
54′
Фермин Лопес
(Херард Мартин)
60′
1
Андре Феррейра
6
Дженк Озкаджар
15
Эрай Джемерт
22
Антонио Кандела
39
Адам Азну
11
Рауль Моро
10
Иван Санчес
72′
8
Флориан Гриллич
20
Станко Юрич
85′
12
Марио Мартин
90′
21
Селим Амалла
72′
28
Чуки
23
Ануар
37′
64′
14
Хуанми Латаса
7
Мамаду Силла
8′
64′
19
Амат Ндиай
1
Марк-Андре тер Штеген
4
Рональд Араухо
83′
15
Андреас Кристенсен
66′
32
Эктор Форт
35
Херард Мартин
16
Фермин Лопес
6
Гави
79′
24
Эрик Гарсия
8
Педри
46′
21
Френки де Йонг
10
Ансу Фати
46′
11
Рафинья
18
Пау Виктор
62′
20
Дани Ольмо
46
Дани Родригес
38′
19
Ламин Ямаль
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
24
4
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
8
12
Фолы
14
3
Офсайды
1
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти