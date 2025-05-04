«Барселона» одержала тяжёлую победу над главным аутсайдером Ла Лиги «Вальядолидом»

Таким образом, «Барселона» сделала ещё один шаг на пути к чемпионству, набрав 79 очков. У преследующего её мадридского «Реала» 72 очка, однако на одну игру меньше. До конца чемпионата каталонцам осталось провести четыре матча, «Реалу» — пять.