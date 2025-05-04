Футболист «ПСЖ» Сафонов прокомментировал поражение от «Страсбура»

«Вкратце, если рассказывать, то скатался, два получил, вернулся. Это если сильно коротко. Неприятно, но была большая ротация состава, дали отдохнуть многим ребятам. Сегодня дебютировали два защитника из академии, поэтому можно какие-то плюсы в этом найти. Но проигрыш — всегда неприятно, поэтому двигаемся дальше», — сказал Сафонов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.