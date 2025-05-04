Футболист «ПСЖ» Сафонов прокомментировал поражение от «Страсбура»

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов назвал неприятным поражение от «Страсбура» в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Страсбура». Россиянин впервые проиграл в рамках чемпионата Франции.
«Вкратце, если рассказывать, то скатался, два получил, вернулся. Это если сильно коротко. Неприятно, но была большая ротация состава, дали отдохнуть многим ребятам. Сегодня дебютировали два защитника из академии, поэтому можно какие-то плюсы в этом найти. Но проигрыш — всегда неприятно, поэтому двигаемся дальше», — сказал Сафонов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Вратарю 26 лет. Он перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 16 матчах в различных турнирах, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз отыграл на ноль. Вместе с «ПСЖ» голкипер досрочно стал чемпионом Франции.
Лиам Росеньор
Луис Энрике
Люка Эрнандез
20′
Феликс Лемарешаль
(Хабиб Диарра)
45+3′
Брэдли Барколя
(Гонсалу Рамуш)
46′
1
Джордже Петрович
22
Гела Дуэ
86′
32
Валентин Барко
8
Андрей Сантос
19
Хабиб Диарра
10
Эмануэль Эмега
23
Мамаду Сарр
69′
2
Эндрю Омобамиделе
29
Исмаэль Дукуре
79′
24
Абакар Силла
6
Феликс Лемарешаль
79′
15
Себастиан Нанаси
7
Диегу Морейра
62′
42
Абдул Уттара
26
Дилан Баква
80′
27
Сэмьюэл Амо-Амеяу
39
Матвей Сафонов
35
Лукас Бералдо
24
Сенни Маюлу
33
Уоррен Заир-Эмери
48
Аксель Тапе
83′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
49
Ибраим Мбай
21
Люка Эрнандез
46′
34
Ноам Камара
19
Ли Кан Ин
46′
14
Дезире Дуэ
87
Жоау Невеш
62′
8
Фабиан Руис
89′
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
14
Фолы
11
4
Офсайды
4
Главный судья
Хаким Бен Эль-Хадж
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти