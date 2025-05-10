«Комо» под руководством Фабрегаса повторил достижение «Лацио» 1973 года

Коллектив из Ломбардии стал лишь вторым новичком чемпионата Италии, выигравшим шесть поединков подряд, после «Лацио» в 1973 году. Об этом сообщает Opta Sports.
До встречи с сардинцами «Комо» переиграл «Монцу» (3:1), «Торино» (1:0), «Лечче» (3:0), «Дженоа» (1:0) и «Парму» (1:0).
Главным тренером «Комо» является бывший футболист «Арсенала», «Барселоны», «Челси», «Монако» и сборной Испании Сеск Фабрегас. Коллектив находится на десятом месте в турнирной таблице Серии А за два тура до конца сезона (48 очков).
Футбол, Италия, Тур 36
10.05.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Давиде Никола
Голы
Комо
Максанс Какере
(Максимо Перроне)
40′
Габриэл Стрефецца
(Николас Пас)
45+2′
Патрик Кутроне
(Николас Пас)
77′
Кальяри
Мишель Ндари Адопо
(Надир Зортеа)
22′
Составы команд
Комо
25
Пепе Рейна
2
Марк-Оливер Кемпф
5
Эдоардо Гольданига
7
Габриэл Стрефецца
23
Максимо Перроне
79
Николас Пас
31
Мергим Войвода
62′
77
Игнас ван дер Бремпт
41
Алекс Валье
83′
18
Альберто Морено
80
Максанс Какере
18′
62′
26
Янник Энгельхардт
11
Анастасиос Дувикас
61′
10
Патрик Кутроне
33
Лукас Да Кунья
74′
16
Алиу Фадера
Кальяри
25
Элиа Каприле
3
Томмазо Ауджелло
24
Хосе Луис Паломино
33
Адам Оберт
19
Надир Зортеа
91
Роберто Пикколи
90+5′
28
Габриэле Дзаппа
60′
97
Маттиа Феличи
8
Мишель Ндари Адопо
68′
72′
30
Леонардо Паволетти
75′
10
Николас Виола
61′
14
Алессандро Дейола
29
Антуан Макумбу
79′
18
Рэзван Марин
77
Зиту Лувумбу
79′
70
Джанлука Гаэтано
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
9
Фолы
15
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Франческо Фурно
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти