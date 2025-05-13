Райт об «Арсенале»: Позарез нужен форвард, но не Нуньес или Хейлунд. Эти двое пока не отрабатывают потраченных на них денег

«Посмотрите на Дарвина Нуньеса за 85 миллионов фунтов. Я не уверен, что “Арсенал” может позволить себе ошибиться с покупкой игрока. Да, нам позарез нужен форвард, но нужен такой нападающий, который придет и будет забивать. Нам нельзя повторять такие ситуации, как с Хейлундом и Нуньесом.