Ямаля били, а он забил роскошный золотой гол. «Барселона» сделала испанский требл!

Ламин, если ситуация располагала, обыгрывал и двоих, и троих, удерживаясь на ногах, даже когда на нем фолили. Ну как такого сдержать?! Кабрера в итоге не нашел ничего лучше, чем ударить каталонскую звезду кулаком в живот. А так как ВАР этот хамский прием не пропустил, отправившийся к монитору арбитр отправил уругвайца в раздевалку. Будем считать, Кабрера решил покинуть чужой праздник, хотя «Барса» в большинстве была совсем не кровожадна. Скорее даже какое-то время сине-гранатовые вопреки своему стилю играли по счету, и только на исходе компенсированного времени Фермин Лопес поставил не точку — восклицательный знак. Само собой — с передачи Ямаля, которому только ленивый не вручает заочно «Золотой мяч».