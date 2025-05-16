Ямаля били, а он забил роскошный золотой гол. «Барселона» сделала испанский требл!

Бывают же такие совпадения! Два года назад, когда «Барселона» завоевала первый чемпионский титул после ухода Лионеля Месси, золотым матчем стало каталонское дерби. Тогда увлекшимся празднованием сине-гранатовым пришлось спасаться бегством от выбежавших на поле разъяренных фанатов вылетавшего из примеры «Эспаньола». И, само собой, ту историю вспомнили.
«Не думаю, что говорить или думать о праздновании перед матчем — хорошая идея. Необходимо сосредоточиться на игре. Я видел то, что произошло два года назад, по телевизору. Все надо делать с уважением. Мы должны бороться за три очка — так будет правильно», — дипломатично заметил в ответ на вопрос журналистов Флик.
И немец, как всегда, оказался прав, потому что досрочное оформление титула мечтали отменить как болельщики «попугаев» (первый раз их нездоровая активность привела к остановке игры уже в дебюте), так и футболисты «Эспаньола». Испанских грандов в этом сезоне они на своем поле покусывают стабильно. Победа над «Реалом» (1:0), потом — волевая ничья с «Атлетико» (1:1).
Между тем, у «Барсы» с первых минут играла удивительная для нынешнего сезона четверка защитников. Араухо, Эрик Гарсия, Мартин, пропустивший из-за травм почти весь сезон Кристенсен — никого из данного квартета нельзя назвать игроком основного состава. В том числе этим объяснялись периодические зевки гостевой обороны. И если в паре случаев «Эспаньол» подводила точность, то выход Хави Пуадо один на один завершился спасением Щенсны.
К перерыву «Эспаньол» наиграл на 1,13 xG и три голевых момента. У сине-гранатовых, несмотря на перевес по общему числу ударов, явных шансов для взятия ворот не было. Что до 0,39 по коэффициенту ожидаемых голов, то самым ярким получился эпизод, в котором Педри своим фирменным пасом нашел на входе в штрафную Дани Ольмо (тому все же помешал защитник), а подобравший мяч Левандовски в итоге промахнулся.
Кто по такой непростой и плотной игре мог забить? Этот вопрос получается риторическим, как во времена Месси. Только справа у «Барсы» теперь играет новый левоногий гений, который просто берет мяч, просто смещается в центр и просто забивает невероятно красивые голы. Сколько на пути Ямаля соперников — не имеет значения. В четверг почему-то оказался один (двое прозевали момент для подстраховки), и мяч вонзился в дальнюю «девятку». Кажется, к этому уже можно привыкнуть, но даже одноклубники — как схватившийся за голову Бальде — не устают поражаться таланту 17-летнего вундеркинда.
Ламин, если ситуация располагала, обыгрывал и двоих, и троих, удерживаясь на ногах, даже когда на нем фолили. Ну как такого сдержать?! Кабрера в итоге не нашел ничего лучше, чем ударить каталонскую звезду кулаком в живот. А так как ВАР этот хамский прием не пропустил, отправившийся к монитору арбитр отправил уругвайца в раздевалку. Будем считать, Кабрера решил покинуть чужой праздник, хотя «Барса» в большинстве была совсем не кровожадна. Скорее даже какое-то время сине-гранатовые вопреки своему стилю играли по счету, и только на исходе компенсированного времени Фермин Лопес поставил не точку — восклицательный знак. Само собой — с передачи Ямаля, которому только ленивый не вручает заочно «Золотой мяч».
Есть 28-й чемпионский титул! Есть первый за 36 лет испанский требл — с победами в чемпионате, Кубке Испании и Суперкубке. Такого в истории «Барсы» еще не было. Проделавший феноменальную работу Флик за год создал самую горячую команду Европы. Даже — огненную, которую не погасить ни соперникам, ни включившейся после финального свистка системе полива газона.
Сине-гранатовые спели и сплясали под искусственным дождем, словно под брызгами шампанского.
Андрей Кузичев