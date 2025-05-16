Могилевский ЦОР второй раз выиграл Суперкубок Беларуси по пляжному футболу

Вслед за 12-м розыгрышем Суперкубка также в Кировске завтра стартует 18-й чемпионат Беларуси по пляжному футболу. Больше всех чемпионом становился БАТЭ — 7 раз, пять раз золото завоевывал ЦОР, по два раза чемпионами были минский «Пассат-Пласт» и «Гроднооблспорт», один титул у светлогорского ЦКК.