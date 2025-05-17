«Боруссия» вышла в ЛЧ, опередив «Фрайбург» в последнем туре. «Бавария», «Байер» и «Айнтрахт» тоже сыграют в общем этапе

Дортмундский клуб разгромил «Хольштайн Киль» в 34-м туре Бундеслиги со счетом 3:0 и опередил в турнирной таблице «Фрайбург», который уступил «Айнтрахту» (1:3).
Команда Нико Ковача заняла 4-е место в турнирной таблице, набрав 57 очков. Также в зоне Лиги чемпионов сезон закончили «Бавария» (82 балла), «Байер» (69) и «Айнтрахт» (60). Они сыграют в общем этапе главного еврокубкового турнира.
«Фрайбург» (55 очков) финишировал 5-м и вышел в Лигу Европы, «Майнц» (52) занял 6-ю строчку и сыграет в Лиге конференций. Путевку в ЛЕ еще могут получить «Штутгарт» и «Арминия», которые встретятся в финале Кубка Германии.
«РБ Лейпциг» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне — он стал седьмым.
Футбол, Германия, Тур 34
17.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Signal Iduna Park
Главные тренеры
Нико Ковач
Марсель Рапп
Голы
Боруссия Д
Серу Гирасси
3′
Марсель Забитцер
(Юлиан Брандт)
47′
Феликс Нмеча
(Даниэль Свенссон)
72′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
5
Рами Бенсебаини
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
24
Даниэль Свенссон
20
Марсель Забитцер
90′
25
Никлас Зюле
79′
7
Джованни Рейна
9
Серу Гирасси
85′
16
Жюльен Дюранвиль
8
Феликс Нмеча
79′
23
Эмре Джан
10
Юлиан Брандт
85′
43
Джейми Гиттенс
87′
27
Карим Адейеми
56′
71′
17
Карни Чуквуэмека
Хольштайн
21
Томас Дене
26
Давид Зец
5
Карл Юханссон
9′
23
Лассе Розенбом
47
Джон Толкин
22
Николай Ремберг
87′
17
Тимо Беккер
87′
6
Марко Ивезич
7
Стивен Скшибски
46′
14
Макс Гешвилль
10
Льюис Холтби
46′
24
Магнус Кнудсен
11
Александр Бернхардссон
79′
19
Фил Харрес
18
Сюто Матино
69′
8
Финн Порат
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
4
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
1
12
Фолы
6
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Харм Осмерс
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти