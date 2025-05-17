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Аугсбург
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Унион Б
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия М
0
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
3
:
Хольштайн
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фрайбург
1
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Хайденхайм
1
:
Вердер
4
П1
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Хоффенхайм
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Бавария
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Майнц
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Байер
2
П1
X
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РБ Лейпциг
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Штутгарт
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X
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Санкт-Паули
0
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Бохум
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Футбол. Премьер-лига
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Оренбург
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Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Родина
0
П1
X
П2

«Боруссия» вышла в ЛЧ, опередив «Фрайбург» в последнем туре. «Бавария», «Байер» и «Айнтрахт» тоже сыграют в общем этапе

Дортмундская «Боруссия» вышла в Лигу чемпионов.

Источник: Спортс"

Дортмундский клуб разгромил «Хольштайн Киль» в 34-м туре Бундеслиги со счетом 3:0 и опередил в турнирной таблице «Фрайбург», который уступил «Айнтрахту» (1:3).

Команда Нико Ковача заняла 4-е место в турнирной таблице, набрав 57 очков. Также в зоне Лиги чемпионов сезон закончили «Бавария» (82 балла), «Байер» (69) и «Айнтрахт» (60). Они сыграют в общем этапе главного еврокубкового турнира.

«Фрайбург» (55 очков) финишировал 5-м и вышел в Лигу Европы, «Майнц» (52) занял 6-ю строчку и сыграет в Лиге конференций. Путевку в ЛЕ еще могут получить «Штутгарт» и «Арминия», которые встретятся в финале Кубка Германии.

«РБ Лейпциг» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне — он стал седьмым.

Боруссия Д
3:0
Первый тайм: 1:0
Хольштайн
Футбол, Германия, Тур 34
17.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Signal Iduna Park
Главные тренеры
Нико Ковач
Марсель Рапп
Голы
Боруссия Д
Серу Гирасси
3′
Марсель Забитцер
(Юлиан Брандт)
47′
Феликс Нмеча
(Даниэль Свенссон)
72′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
5
Рами Бенсебаини
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
24
Даниэль Свенссон
20
Марсель Забитцер
90′
25
Никлас Зюле
79′
7
Джованни Рейна
9
Серу Гирасси
85′
16
Жюльен Дюранвиль
8
Феликс Нмеча
79′
23
Эмре Джан
10
Юлиан Брандт
85′
43
Джейми Гиттенс
87′
27
Карим Адейеми
56′
71′
17
Карни Чуквуэмека
Хольштайн
21
Томас Дене
26
Давид Зец
5
Карл Юханссон
9′
23
Лассе Розенбом
47
Джон Толкин
22
Николай Ремберг
87′
17
Тимо Беккер
87′
6
Марко Ивезич
7
Стивен Скшибски
46′
14
Макс Гешвилль
10
Льюис Холтби
46′
24
Магнус Кнудсен
11
Александр Бернхардссон
79′
19
Фил Харрес
18
Сюто Матино
69′
8
Финн Порат
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
4
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
1
12
Фолы
6
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Харм Осмерс
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти