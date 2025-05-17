«Боруссия» вышла в ЛЧ, опередив «Фрайбург» в последнем туре. «Бавария», «Байер» и «Айнтрахт» тоже сыграют в общем этапе

«Фрайбург» (55 очков) финишировал 5-м и вышел в Лигу Европы, «Майнц» (52) занял 6-ю строчку и сыграет в Лиге конференций. Путевку в ЛЕ еще могут получить «Штутгарт» и «Арминия», которые встретятся в финале Кубка Германии.