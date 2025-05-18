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Джейми Варди забил 200-й гол за «Лестер» в 500-й игре

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди забил мяч в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвич Таун» (2:0) и достиг отметки в 200 голов за «лис» в 500-й игре.

Источник: Getty Images

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди забил мяч в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвич Таун» (2:0) и достиг отметки в 200 голов за «лис» в 500-й игре. Отметим, что эта встреча стала последней для форварда в составе клуба.

Напомним, в апреле 38-летний нападающий объявил об уходе из команды по окончании сезона. Варди выступает за «Лестер» с 2012 года.

В нынешнем сезоне Джейми провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.