Джейми Варди забил 200-й гол за «Лестер» в 500-й игре

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди забил мяч в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвич Таун» (2:0) и достиг отметки в 200 голов за «лис» в 500-й игре. Отметим, что эта встреча стала последней для форварда в составе клуба.