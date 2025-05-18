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«МЛ Витебск» закрепился на первом месте в таблице чемпионата Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дебютант высшей лиги «МЛ Витебск» закрепился на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Сегодня в последнем поединке 9-го тура витебчане переиграли на своем поле борисовский БАТЭ со счетом 2:1. В первом тайме ворота гостей поразили Никита Глушков и Алексей Носко, а после перерыва Александр Свирепа с пенальти отыграл один мяч.

Результаты остальных матчей прошедшего тура: «Динамо» (Минск) — «Молодечно» — 3:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Динамо» (Брест) — «Минск» — 5:0, «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район) — 1:1, «Гомель» — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:0, «Сморгонь» — «Славия» (Мозырь) — 0:2, «Арсенал» (Дзержинск) — «Ислочь» (Минский район) — 1:1.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 23 очка (9 матчей), «Динамо» (Брест) — 18 (9), «Динамо» (Минск) — 17 (8), «Славия» — 17 (9). Внизу турнирной таблицы находятся футболисты «Молодечно», не набравшие ни одного очка, у «Сморгони» 4 зачетных балла. Список лучших бомбардиров возглавляют Александр Шестюк («Ислочь») и Андрей Соловей («Славия»).

В следующем туре встречаются:

  • 20 мая. «Нафтан» — «Неман», «Славия» — «Торпедо-БелАЗ».
  • 23 мая. «Ислочь» — «Арсенал», «Витебск» — «Динамо» (Брест).
  • 25 мая. «Минск» — «МЛ Витебск», «Молодечно» — «Слуцк», «Гомель» — «Динамо» (Минск).
  • 26 мая. БАТЭ — «Сморгонь».

МЛ Витебск
2:1
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
Футбол, Беларусь, 9-й тур
18.05.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
ЦСК Витебский
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