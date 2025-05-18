«МЛ Витебск» закрепился на первом месте в таблице чемпионата Беларуси

Сегодня в последнем поединке 9-го тура витебчане переиграли на своем поле борисовский БАТЭ со счетом 2:1. В первом тайме ворота гостей поразили Никита Глушков и Алексей Носко, а после перерыва Александр Свирепа с пенальти отыграл один мяч.