«МЛ Витебск» закрепился на первом месте в таблице чемпионата Беларуси

Сегодня в последнем поединке 9-го тура витебчане переиграли на своем поле борисовский БАТЭ со счетом 2:1. В первом тайме ворота гостей поразили Никита Глушков и Алексей Носко, а после перерыва Александр Свирепа с пенальти отыграл один мяч.
Результаты остальных матчей прошедшего тура: «Динамо» (Минск) — «Молодечно» — 3:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Динамо» (Брест) — «Минск» — 5:0, «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район) — 1:1, «Гомель» — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:0, «Сморгонь» — «Славия» (Мозырь) — 0:2, «Арсенал» (Дзержинск) — «Ислочь» (Минский район) — 1:1.
Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 23 очка (9 матчей), «Динамо» (Брест) — 18 (9), «Динамо» (Минск) — 17 (8), «Славия» — 17 (9). Внизу турнирной таблицы находятся футболисты «Молодечно», не набравшие ни одного очка, у «Сморгони» 4 зачетных балла. Список лучших бомбардиров возглавляют Александр Шестюк («Ислочь») и Андрей Соловей («Славия»).
В следующем туре встречаются:
- 20 мая. «Нафтан» — «Неман», «Славия» — «Торпедо-БелАЗ».
- 23 мая. «Ислочь» — «Арсенал», «Витебск» — «Динамо» (Брест).
- 25 мая. «Минск» — «МЛ Витебск», «Молодечно» — «Слуцк», «Гомель» — «Динамо» (Минск).
- 26 мая. БАТЭ — «Сморгонь».
Иван Мигаль
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