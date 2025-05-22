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Роналду тепло обратился к Модричу, покидающему «Реал»

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Португальский футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что для него было честью выступать вместе с хорватом Лукой Модричем в мадридском «Реале».

Источник: Спорт РИА Новости

В четверг Модрич заявил, что покинет «Реал» после завершения сезона. Роналду выступал с хорватским полузащитником с 2012 по 2018 год.

«Спасибо за все, Лука! Для меня было честью разделить с тобой столько моментов в “Реале”. Больших успехов в будущем!» — написал Роналду в комментариях к записи Модрича в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Модричу 39 лет. Он перешел в «Реал» в августе 2012 года из лондонского «Тоттенхэма». Хорват завоевал 28 трофеев и является самым титулованным футболистом в истории «Реала». Модрич является четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны, пятикратным — Суперкубка Испании, шестикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным — Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Модрич — один из пяти футболистов в истории, которым удалось шесть раз стать победителями Лиги чемпионов. Всего за «Реал» полузащитник сыграл 590 матчей и забил 43 мяча.

В составе сборной Хорватии он провел 186 матчей, что является национальным рекордом. На чемпионате мира 2018 года в России Модрич взял серебро, а спустя четыре года в Катаре — бронзу. В 2018 году полузащитник стал обладателем «Золотого мяча», а также был признан лучшим игроком года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).