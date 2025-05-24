Футболист «Монако» Головин полностью восстановился от травмы

«Саша уже вернулся в Россию, он отдыхает, чувствует себя хорошо. Он полностью восстановился, — сказал Клюев. — Перед последней игрой решили не рисковать, чтобы довосстановиться и начать полноценную подготовку к новому сезону после отпуска».