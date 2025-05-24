Футболист «Монако» Головин полностью восстановился от травмы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин полностью восстановился от травмы, к новому сезону он сможет готовиться полноценно. Об этом ТАСС сообщил агент футболиста Александр Клюев.
Ранее ТАСС сообщал, что Головин выбыл до конца сезона чемпионата Франции из-за проблем с приводящей мышцей.
«Саша уже вернулся в Россию, он отдыхает, чувствует себя хорошо. Он полностью восстановился, — сказал Клюев. — Перед последней игрой решили не рисковать, чтобы довосстановиться и начать полноценную подготовку к новому сезону после отпуска».
В прошлом сезоне 28-летний Головин забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 29 матчах за «Монако».