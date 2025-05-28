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Из «Лестер Сити» ушли 11 футболистов

«Лестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе из команды 11 футболистов.

Источник: Getty Images

Речь идёт о нападающем Джейми Варди и о вратарях Даниэле Лённе Иверсене и Дэнни Уорде. Срок действия их контрактов с «лисами» подошёл к концу, продлены они не будут.

Помимо этого, восемь футболистов молодёжной команды также ушли из коллектива: Оливер Юинг, Харви-Годсмарк-Форд, Бен Грист, Дениш Хилл, Лиэм Макэлинни, Арджан Райкхи, Джозеф Уормлейтон и Брэд Янг.

По итогам сезона-2024/2025 «Лестер Сити» занял 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 25 очков. Команда покинула элитный дивизион и в следующей кампании будет выступать в Чемпионшипе.