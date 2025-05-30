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Чемпион Германии по футболу Фримпонг перешел в «Ливерпуль»

За «Байер» нидерландец выступал с 2021 года.

Источник: AP 2024

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Нидерландский защитник германского «Байера» Джереми Фримпонг перешел в английский «Ливерпуль». Об этом сообщает пресс-служба «Ливерпуля».

Срок соглашения не сообщается. Ранее из «Ливерпуля» в испанский «Реал» перешел английский защитник Трент Александер-Арнольд.

Фримпонгу 24 года, он выступал за «Байер» с 2021 года. Нидерландец выступает на позиции правого защитника и правого полузащитника. В прошедшем сезоне чемпионата Германии он провел 33 матча, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Вместе с «Байером» он стал чемпионом Германии (2023/24), обладателем кубка (2023/24) и суперкубка страны (2024/25). Фримпонг является воспитанником английского «Манчестер Сити», также футболист выступал за шотландский «Селтик».

В составе сборной Нидерландов Фримпонг провел 12 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Вместе с национальной сборной он дошел до полуфинала чемпионата Европы 2024 года, уступив команде Англии (1:2).

«Ливерпуль» в прошедшем сезоне досрочно стал чемпионом Англии, а также дошел до финала Кубка английской лиги, проиграв «Ньюкаслу» (1:2).