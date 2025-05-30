Чемпион Германии по футболу Фримпонг перешел в «Ливерпуль»

Фримпонгу 24 года, он выступал за «Байер» с 2021 года. Нидерландец выступает на позиции правого защитника и правого полузащитника. В прошедшем сезоне чемпионата Германии он провел 33 матча, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Вместе с «Байером» он стал чемпионом Германии (2023/24), обладателем кубка (2023/24) и суперкубка страны (2024/25). Фримпонг является воспитанником английского «Манчестер Сити», также футболист выступал за шотландский «Селтик».