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Бывший главный тренер «Спартака» Абаскаль возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис»

Соглашение со специалистом рассчитано до июня 2026 года.

Источник: Спорт-Экспресс

МЕХИКО, 30 мая. /ТАСС/. Испанец Гильермо Абаскаль назначен на пост главного тренера мексиканского футбольного клуба «Атлетико Сан-Луис». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение со специалистом рассчитано до июня 2026 года.

Абаскалю 36 лет, с июня 2022 года по апрель 2024-го он возглавлял московский «Спартак», с которым стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2022/23. До «Спартака» испанец работал в швейцарских командах «Базель», «Лугано» и «Кьяссо», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе». После увольнения из «Спартака» работал в испанской «Гранаде» с июня по сентябрь 2024 года.

«Атлетико Сан-Луис» выступает в высшем дивизионе чемпионата Мексики по футболу. Во втором этапе чемпионата (Клаусуре) команда заняла 15-е место и не сумела выйти в плей-офф.