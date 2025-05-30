Бывший главный тренер «Спартака» Абаскаль возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис»

МЕХИКО, 30 мая. /ТАСС/. Испанец Гильермо Абаскаль назначен на пост главного тренера мексиканского футбольного клуба «Атлетико Сан-Луис». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение со специалистом рассчитано до июня 2026 года.
Абаскалю 36 лет, с июня 2022 года по апрель 2024-го он возглавлял московский «Спартак», с которым стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2022/23. До «Спартака» испанец работал в швейцарских командах «Базель», «Лугано» и «Кьяссо», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе». После увольнения из «Спартака» работал в испанской «Гранаде» с июня по сентябрь 2024 года.
«Атлетико Сан-Луис» выступает в высшем дивизионе чемпионата Мексики по футболу. Во втором этапе чемпионата (Клаусуре) команда заняла 15-е место и не сумела выйти в плей-офф.